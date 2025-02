Hệ thống ERP - Ứng dụng phổ biến nhất - Chad

ERPAG

erpag.com

ERPAG is a cloud-based enterprise resource planning (ERP) solution. It is suitable for small and midsize businesses in various industries, including automobile, retail, education, information technology and more. Các tính năng chính bao gồm quản lý bán hàng, mua hàng, quản lý sản xuất, kế toán và tài chính, quản lý hàng tồn kho, báo cáo và phân tích. ERPAG allows users to manage business processes including b2b customer portal, selling, ordering, receiving and delivery. Other features include service management, shipping management, user-access management, point of sale and barcode scanning. ERPAG cung cấp tích hợp với Google Mail, Lịch Google, Google Drive, Microsoft, Magento, WooC Commerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe và nhiều hơn nữa. Nó hỗ trợ hơn 40 chủ hàng trên toàn cầu bao gồm UPS, FedEx và USPS. Nó có sẵn trong ba phiên bản: cơ bản, tiêu chuẩn và cao cấp trong giá đăng ký. Nó tương thích với các hệ điều hành Windows, Mac và Linux. Hỗ trợ được cung cấp qua email, qua điện thoại và bằng video hướng dẫn.