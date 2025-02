Hệ thống ERP - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

KEBS

kebs.ai

KEBS là một bộ phần mềm kinh doanh được xây dựng để giúp cuộc sống của ngành dịch vụ chuyên nghiệp trở nên dễ dàng hơn. ERP hiện đại này sẽ cho phép các doanh nghiệp cắt giảm chi phí và rò rỉ tài nguyên, đồng thời tăng năng suất và lợi nhuận lên gấp 10 lần. Các tổ chức, bất kể quy mô và quy mô của họ có thể hợp lý hóa và tự động hóa công việc hàng ngày của họ, đồng thời tạo ra quy trình làm việc liền mạch một cách dễ dàng. Khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới rất ấn tượng với cách KEBS đã - biến dữ liệu thành một nguồn sự thật duy nhất - tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên lên 76% - Đảm bảo bàn giao dự án đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách - tăng doanh thu lên gấp 5 lần so với trước đây - mang lại sự minh bạch hơn trong tổ chức - làm cho nhân viên của họ có trách nhiệm hơn - làm hài lòng khách hàng của họ tốt hơn gấp 10 lần so với trước đây KEBS là toàn diện. Do đó, đây là bộ ứng dụng kinh doanh duy nhất bạn cần.