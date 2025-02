Phần mềm tìm kiếm doanh nghiệp - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

Constructor

constructor.io

Nền tảng khám phá sản phẩm thúc đẩy những khoảnh khắc khám phá sản phẩm hấp dẫn ở mọi kênh trong toàn bộ hành trình của người mua sắm—từ Tìm kiếm và duyệt qua đến Đề xuất và Bán hàng có hướng dẫn. Được xây dựng trên công nghệ tìm kiếm AI/ML mới nhất, Native Commerce Core của Constructor học hỏi từ mọi tương tác của khách hàng, tối ưu hóa theo các số liệu thương mại điện tử ưu tiên của bạn và trao quyền cho các nhóm bán hàng khả năng kiểm soát và hiểu biết sâu sắc để mang lại kết quả kinh doanh tuyệt vời. Nước sốt bí mật? Trong khi các giải pháp khác bắt đầu bằng công cụ so khớp từ khóa nguồn mở và đặt AI lên hàng đầu, thì chúng tôi là giải pháp khám phá sản phẩm duy nhất có lõi gốc, độc quyền được xây dựng riêng cho thương mại điện tử. Tất cả các thuật toán nâng cao, bộ chuyển đổi và mô hình ngôn ngữ lớn của Constructor đều phối hợp với nhau để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, theo thời gian thực nhằm giải mã các mẫu phức tạp và hiểu ý định của người dùng. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa bao giờ thất bại trong thử nghiệm A/B khi nói đến việc thúc đẩy các số liệu kinh doanh quan trọng như doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và tỷ suất lợi nhuận. Thành công của khách hàng của chúng tôi đã nói lên điều đó: Grove Collaborative đã đạt được ROI gấp 20,07 lần và Bonobos đã thấy doanh thu tìm kiếm tăng 9% so với các công cụ cũ. Nhưng đừng tin lời chúng tôi. Hãy để chúng tôi chứng minh sự thành công của bạn ngay cả trước khi bạn ký hợp đồng. Kiểm tra Trình xây dựng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn với Lịch trình chứng minh của chúng tôi, đánh giá cơ hội doanh thu trong 4 tuần bằng cách sử dụng danh mục thực và lưu lượng truy cập thực của bạn. Miễn phí.