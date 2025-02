Phần mềm mã hóa - Ứng dụng phổ biến nhất - Chad

Tresorit

Tresorit là một nền tảng cộng tác nội dung không có kiến ​​thức, được mã hóa từ đầu đến cuối, cho phép các công ty quan tâm đến bảo mật quản lý, đồng bộ hóa, ký và chia sẻ tệp của họ một cách an toàn. Không giống như các nhà cung cấp đám mây công cộng khác, Tresorit không có quyền truy cập vào tệp của người dùng, điều này đảm bảo tính bảo mật tối đa. - Bảo mật không thỏa hiệp: Các tệp của bạn được bảo vệ từ thời điểm bạn tải chúng lên đám mây cho đến khi chúng đến tay người nhận dự kiến. Về mặt kỹ thuật, bất kỳ ai khác không thể truy cập trái phép vào tệp của bạn. - Làm việc nhóm liền mạch và an toàn: Cho dù đó là dữ liệu cá nhân cho tài liệu nhân sự, hợp đồng pháp lý, kế hoạch tài chính hay nguyên mẫu R&D tuyệt mật – Tresorit cung cấp không gian làm việc kỹ thuật số nơi các tài liệu có độ nhạy cảm cao của bạn vẫn được an toàn. - Tùy chọn kiểm soát và giám sát mạnh mẽ: Quản lý và giám sát tất cả người dùng cũng như thông tin và hoạt động của họ. Tresorit cung cấp các tính năng kiểm soát mạnh mẽ để bạn có thể chắc chắn rằng đúng nhân viên sẽ truy cập đúng tệp. -Tresorit là giải pháp bổ sung lý tưởng cho bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong ngành được quản lý chặt chẽ, nơi bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tresorit có thể được triển khai cùng với các giải pháp của Microsoft để hỗ trợ tuân thủ GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA hoặc ITAR. Công nghệ mã hóa đầu cuối phía máy khách của chúng tôi đảm bảo rằng các tài liệu nhạy cảm nhất của bạn luôn được bảo vệ.