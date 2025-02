Phần mềm sắp xếp lịch làm việc của nhân viên - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

Workee

Workee là một phần mềm đã giúp 6.000 dịch giả tự do và chuyên gia quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ (như giáo viên riêng, gia sư, huấn luyện viên, nhà thiết kế, nhà văn tự do, v.v.). Workee tạo một trang web cá nhân với tính năng đặt chỗ, lập lịch và thanh toán tích hợp trong vòng chưa đầy 1 phút, cho phép bạn đặt chỗ và thanh toán trực tiếp cũng như tự động thực hiện công việc và quản lý khách hàng ngay lập tức. Workee giúp những người làm việc tự do đã có khách hàng làm việc với họ hiệu quả hơn và mở rộng quy mô kinh doanh một cách nhanh chóng. Theo người dùng của chúng tôi, Workee tiết kiệm được 10 giờ mỗi tuần và hàng nghìn đô la mỗi tháng. Workee có hai gói: Starter và Pro. Gói Workee Starter miễn phí mà không cần đăng ký hàng tháng và phí giao dịch 0% từ Workee. Nó được thiết kế dành cho những chuyên gia mới bắt đầu và bao gồm những nội dung sau: Mẫu cơ bản cho trang web cá nhân 1 Lịch trình sẵn có 2 Khoảng thời gian cho cuộc hẹn 2 Dự án dành cho nhân viên cho các công việc và dịch vụ một lần 3 Hóa đơn mỗi tháng có sẵn gói Workee Pro với đăng ký hàng tháng và phí giao dịch 0% từ Workee. Gói chuyên nghiệp hoàn hảo cho các chuyên gia và người dùng năng động đang tìm kiếm các tính năng nâng cao và tùy chọn tùy chỉnh. Đây là lý do tại sao gói Pro lại rất phù hợp: 1. Các mẫu trang web chuyên nghiệp. Nâng cao thương hiệu doanh nghiệp với gần hàng chục mẫu và phong cách chuyên nghiệp mới, màu sắc tùy chỉnh và nhãn hiệu. 2. SEO tùy chỉnh. Nhận lưu lượng truy cập không phải trả tiền và nổi bật với thương hiệu. Thiết lập tiêu đề và mô tả tùy chỉnh cho trang web Workee cá nhân. 3. Lịch trình, khoảng thời gian, hóa đơn và dự án không giới hạn. 4. Quy tắc đặt chỗ chuyên nghiệp. Giới hạn thời điểm bạn có thể nhận lượt đặt chỗ tiếp theo, thêm thời gian nghỉ tự động giữa các cuộc gọi và giới hạn số phiên tối đa mỗi ngày.