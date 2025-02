Phần mềm giới thiệu nhân viên - Ứng dụng phổ biến nhất - Chad

Workable

Cả hiện tại và đặc biệt là trong những năm tới, mọi công ty sẽ tìm cách khai thác sức mạnh của AI để nâng cao hiệu suất và năng suất trên tất cả các chức năng và bộ phận. Sự thay đổi hành vi nhanh chóng này, được thúc đẩy bởi việc áp dụng AI một cách chủ đạo, về cơ bản sẽ thay đổi cục diện tuyển dụng và nhân sự. Workable đi đầu trong quá trình chuyển đổi này, cung cấp một bộ sản phẩm tận dụng AI độc quyền của chúng tôi được phát triển từ việc xử lý 260 triệu ứng viên và hơn 1,5 triệu lượt tuyển dụng. Sứ mệnh của Workable là tăng gấp 10 lần năng suất nhân sự của công ty bạn. Workable Recruiting là Hệ thống theo dõi ứng viên đẳng cấp thế giới giúp các nhà tuyển dụng và người quản lý tuyển dụng trở nên tốt hơn. AI khả thi giúp thực hiện hầu hết các nhiệm vụ tốn thời gian như tìm nguồn cung ứng, sàng lọc, gửi email, tạo mô tả công việc & bộ công cụ phỏng vấn, v.v. Workable được tích hợp chặt chẽ với tất cả các bảng việc làm chính và cung cấp tất cả các tính năng mà các nhóm tuyển dụng tốt nhất đang tìm kiếm. Workable HR cho phép quản lý nhân viên toàn diện bằng hệ thống có cấu hình cao giúp xử lý dữ liệu nhân viên một cách an toàn, quản lý thời gian nghỉ, tích hợp với bảng lương, v.v., tất cả ở một nơi. Jobs by Workable là một bảng việc làm kết nối hàng triệu ứng viên với các cơ hội tại các công ty do Workable hỗ trợ. Workable đã giúp hơn 27.000 công ty trên hơn 100 quốc gia tìm kiếm, thuê và quản lý những nhân tài hàng đầu. Chúng tôi mang đến những cải tiến năng suất chưa từng có trong lĩnh vực nhân sự và tuyển dụng, đảm bảo khách hàng của chúng tôi luôn dẫn đầu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.