Zimyo

zimyo.com

Zimyo is an extensive HR-tech platform that solves complex HR challenges while streamlining and automating the day-to-day HR operations. Được tin tưởng bởi các tổ chức thời hiện đại như Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Qatar Wire Products, và 2.500 người khác, Zimyo cung cấp một bộ sản phẩm toàn diện bao gồm HR và Payroll, Hiệu suất, Hiệu suất, Applicant Tracking, Engagement, LMS and 50+ modules. Bằng cách tận dụng các giải pháp này, các tổ chức ở mọi quy mô có thể tự động hóa các hoạt động nhân sự, chạy bảng lương không có lỗi, giải ngân lương đúng hạn, theo dõi sự tham dự của nhân viên, nhân viên trên tàu/ngoài cuộc, theo dõi hiệu suất của nhân viên, sơ yếu lý lịch, gửi thư đề nghị và làm nhiều hơn nữa. What’s there for you in Zimyo? * Employee Engagement: Employee Pulse Surveys; Peer-to-peer Direct & Group Chats; Announcements, Discussion Forums & Polls; Happiness Index; Anonymous Feedback; HELPDESK & TÀIM * Nhân sự cốt lõi: Quản lý dữ liệu nhân viên; Nhân viên tự phục vụ; Tài liệu & Chính sách; Nhân viên trên tàu; Nhân viên offboard; Phân tích và báo cáo nhân sự * Biên chế: Tự động hóa xử lý bảng lương; Quản lý chi phí & Thanh toán; Quản lý tuân thủ theo luật định; Bảng lương đa thực thể * Thời gian & tham dự: Quản lý tham dự; Tang địa lý & hàng rào địa lý; Quản lý đội hình; Nhắc nhở tham dự; Quản lý chuyến đi thực địa * Phần mềm quản lý hiệu suất: OKRS; Đánh giá (KRA/KPI); phản hồi liên tục; Một đến một; Quản lý bồi thường & thẩm định * Phần mềm quản lý tuyển dụng: Quản lý ứng viên; Quản lý bể tài năng; Phỏng vấn lập lịch và phản hồi đánh giá dựa trên kỹ năng; Dòng chảy quá trình tuyển dụng tùy chỉnh; Đánh giá kỹ năng; Tiếp tục phân tích cú pháp; Tích hợp bảng công việc để tìm nguồn cung ứng Hơn nữa, Zimyo HRMS cung cấp hỗ trợ khách hàng suốt ngày để giải quyết các yêu cầu của bạn kịp thời.