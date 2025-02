Phần mềm đặc quyền cho nhân viên - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

Circula

circula.com

Circula là một nền tảng chi phí cho mọi khoản thanh toán do nhân viên thực hiện: chi phí đi lại, thẻ tín dụng và phúc lợi nhân viên. Sứ mệnh của chúng tôi là đơn giản hóa việc quản lý tài chính và tiền lương, đồng thời đảm bảo tuân thủ thông qua tự động hóa thông minh – để nhân viên có thể làm tốt nhất công việc của mình. Với Circula, bạn ✔️ Tiết kiệm tới 80% thời gian trong công việc kế toán và trở thành đối tác kinh doanh hiệu quả trong tổ chức của bạn ✔️ Giảm rủi ro tuân thủ và đảm bảo quy trình an toàn và bằng chứng kiểm toán *Thẻ được phát hành bởi Transact Payments Malta Limited theo giấy phép của Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta ủy quyền và quản lý hợp pháp với tư cách là Tổ chức Tài chính theo Đạo luật Tổ chức Tài chính năm 1994. Số đăng ký C 91879.