Clinked

clinked.com

Clinked là một cổng thông tin khách hàng và công cụ cộng tác dựa trên đám mây. Nó cho phép các nhóm, nhóm dự án và khách hàng doanh nghiệp cộng tác hiệu quả trên các tài liệu và tệp từ trong môi trường đám mây an toàn. Chúng tôi cung cấp 3 tùy chọn cổng thông tin chính: 1. Dễ dàng (có sẵn cổng thông tin có thể tùy chỉnh dễ dàng). 2. Bespoke (cổng tùy chỉnh được xây dựng trên cơ sở hạ tầng Clinked theo yêu cầu cụ thể của bạn). 3. Phòng dữ liệu ảo. Tất cả các cổng đều cung cấp nhiều tính năng, một số tính năng được liệt kê bên dưới. Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp của bạn * Cổng thông tin khách hàng được liên kết có thể được tùy chỉnh và gắn nhãn trắng. * Sử dụng URL của riêng bạn, ví dụ: https://clients.yourcompany.com. * Ứng dụng di động gốc có thương hiệu hiện có sẵn cho Android và iOS. Cộng tác và giao tiếp * Cập nhật cho khách hàng các luồng hoạt động theo thời gian thực và quản lý tiến độ dự án. * Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm hoặc chia sẻ khối lượng công việc với nhiều người dùng. * Thảo luận hiệu quả, giao tiếp bằng cách sử dụng @đề cập, trò chuyện tức thời 1-2-1 và nhóm cũng như tiểu blog. * Tìm kiếm toàn văn. Cổng thông tin khách hàng an toàn * SSL 256 bit khi chuyển tiếp và mã hóa AES khi lưu trữ. * Xác thực hai yếu tố để truy cập an toàn vào giải pháp của bạn. * Quản trị viên tài khoản có thể xem tất cả hoạt động của người dùng trong quá trình kiểm tra. Giải pháp thay thế FTP số 1 * Kéo và thả các tập tin và thư mục để chia sẻ các tập tin lớn. * Xác định vị trí và hiển thị các tập tin và thư mục bằng thanh tìm kiếm chung. * Xem bản xem trước trực tiếp của tài liệu của bạn mà không cần phải tải chúng xuống. Tích hợp * Tích hợp gốc với Google Workspace. * Tích hợp nguyên bản với AdobeSign, DocuSign và JotForm. * Tự động hóa các tác vụ và hành động với hơn 3.000 ứng dụng thông qua Zapier. * API công cộng. Cổng thông tin hoàn toàn tùy chỉnh được xây dựng theo thông số kỹ thuật của bạn * Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng mạnh mẽ được chứng nhận Clinked ISO. * Chọn từ một loạt các tính năng hiện có. * Thêm các tính năng độc đáo mới mà doanh nghiệp của bạn cần. * Giao diện người dùng tùy chỉnh để phù hợp với trường hợp sử dụng và quy trình làm việc của bạn. * Quy trình thiết kế rõ ràng. * Giao hàng nhanh chóng.