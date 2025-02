Phần mềm theo dõi email - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

Salesmate

Hầu hết các CRM đều cứng nhắc, không linh hoạt và khiến các tổ chức tốn rất nhiều tiền và Salesmate giải quyết chính xác những điểm khó khăn này. Salesmate là một giải pháp linh hoạt, có thể tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí cho nhiều nhóm trong tổ chức của bạn. Nền tảng này giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp các công cụ tích hợp, tiết kiệm chi phí tích hợp và khả năng tùy chỉnh cao. Cốt lõi của Salesmate là mô-đun CRM, nơi các nhóm bán hàng, tiếp thị và thành công có thể quản lý liên hệ, khách hàng tiềm năng, khách hàng, người đăng ký và các hoạt động hàng ngày một cách dễ dàng. Với những yếu tố cần thiết này, mô-đun CRM đi kèm với các công cụ tích hợp mà các nhóm tuyến đầu có thể sử dụng hàng ngày như Gọi điện, Nhắn tin, Quản lý quy trình, Giao dịch, Cuộc trò chuyện, v.v. Một trong những lý do cốt lõi mang lại kết quả bán hàng cao hơn là khả năng tự động hóa hoạt động và tiết kiệm nhiều thời gian hơn cho việc bán hàng. Đây là nơi Salesmate cung cấp Quy trình công việc và Trình tự. Quy trình làm việc tự động hóa các nhiệm vụ như phân công giao dịch, phân công nhiệm vụ hoặc liên lạc dựa trên ngày. Mặc dù Trình tự có thể đưa các nội dung theo dõi vào chế độ lái tự động dựa trên các điều khoản và điều kiện của bạn. Và với phi công phụ được hỗ trợ bởi AI đầu tiên trong ngành, mọi người trong nhóm bán hàng của bạn đều nhận được sự trợ giúp cá nhân. ‘Sandy AI’ có thể đặt lịch họp, soạn email hoặc thêm ghi chú cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là - chỉ cần hỏi! Chúng tôi biết rằng đội bán hàng chỉ có thể hoạt động khi đội tiếp thị tạo ra được khách hàng tiềm năng chất lượng cao. Đó là nơi Salesmate trao quyền cho các nhóm tiếp thị xây dựng và thực hiện các chiến dịch được cá nhân hóa cao cũng như tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Không chỉ vậy, nhóm tiếp thị còn có thể theo dõi khách truy cập trang web, thu thập khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng biểu mẫu hoặc bot tạo khách hàng tiềm năng, ghi điểm cho mọi khách hàng tiềm năng, xây dựng hành trình tiếp thị và gửi MQL tốt nhất cho nhóm bán hàng để đạt được thành công cao hơn. Cuối cùng, một nhóm dịch vụ khách hàng tuyệt vời có thể thực sự điều khiển được việc giữ chân, tương tác và mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao Salesmate cung cấp các công cụ như Trò chuyện trực tiếp, Chatbot và Hộp thư đến chung để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của bạn. Đương nhiên, bạn cần những hiểu biết sâu sắc để dự đoán xu hướng, linh hoạt và đưa ra quyết định trong hành trình phát triển của mình. Đó là nơi Trang tổng quan, Mẫu, Báo cáo tùy chỉnh và Thông tin chi tiết sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần để biết điều gì đang xảy ra với nhóm và doanh nghiệp của bạn. Từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến trải nghiệm khách hàng hàng đầu, Salesmate có thứ gì đó dành cho mọi người trong nhóm của bạn. Salesmate có bản dùng thử miễn phí 15 ngày, nơi bạn có thể khám phá mọi ngóc ngách của nền tảng mà không cần chia sẻ thông tin thẻ tín dụng. Nó an toàn, bảo mật và có sẵn để mọi người trong nhóm của bạn dùng thử.