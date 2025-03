Phần mềm chữ ký điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Ukraina

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign (trước đây là HelloSign) là cách trực quan để ký và yêu cầu chữ ký trực tuyến một cách an toàn. Thêm chữ ký có giá trị pháp lý vào bất kỳ thỏa thuận nào—từ thư mời thuê mới cho đến các khoản vay, hợp đồng mua bán và NDA. Giao diện người dùng đã giành giải thưởng, các biện pháp kiểm soát quản trị mạnh mẽ, theo dõi tài liệu và bảo mật cấp doanh nghiệp an toàn hơn các phương pháp bút và giấy đều được mặc định sẵn. Ký nhanh hơn. Dropbox Sign giúp doanh nghiệp ký hợp đồng nhanh hơn trung bình 80% so với các hợp đồng trên giấy truyền thống, mất trung bình 15 ngày để ký và gửi lại. Tăng cường hoàn thành tài liệu. Với các tính năng như theo dõi, nhắc nhở tự động và ký trên thiết bị di động, Dropbox Sign đã cải thiện tỷ lệ hoàn thành tài liệu lên tới 96%. Gửi thỏa thuận nhanh chóng. Giao diện trực quan, từng đoạt giải thưởng kết hợp với các tính năng như mẫu và xác thực dữ liệu có nghĩa là Dropbox nhanh chóng và dễ dàng để mọi người gửi thỏa thuận xin chữ ký. Làm việc từ các công cụ bạn yêu thích. Dropbox Sign tích hợp hoàn hảo với các ứng dụng như Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, vì vậy bạn có thể gửi tài liệu xin chữ ký trực tiếp từ các công cụ yêu thích của mình. Tự động nộp và lưu trữ các thỏa thuận. Tự động lưu tài liệu đã ký và tìm chúng bất kỳ lúc nào trong bộ lưu trữ đám mây ưa thích của bạn, cho dù đó là Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive hay SharePoint. Làm cho mọi thỏa thuận được tòa án chấp nhận. Mỗi thỏa thuận Dropbox Sign đều được gắn một quy trình kiểm toán được tòa án chấp nhận, giúp bảo vệ tất cả các bên và giảm chi phí khắc phục cũng như các thách thức pháp lý. Giữ mọi thứ an toàn. Tất cả tài liệu của bạn được giữ kín bằng cách sử dụng mã hóa cả khi truyền và lưu trữ. Thêm chức năng sâu hơn. API dấu hiệu Dropbox nhúng trực tiếp chức năng chữ ký điện tử mạnh mẽ vào ứng dụng, quy trình làm việc hoặc trang web của bạn. Các tính năng như ký được nhúng, gắn nhãn tùy chỉnh và các mẫu được nhúng tạo ra trải nghiệm ký trong sản phẩm thực sự liền mạch. Trải nghiệm đặc biệt dành cho nhà phát triển và nhóm hỗ trợ API tận tâm có nghĩa là bạn sẽ có được trải nghiệm chữ ký an toàn, đáng tin cậy và giàu tính năng với thời gian triển khai trung bình nhanh hơn gấp 2 lần so với mức trung bình của ngành.