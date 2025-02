Phần mềm chữ ký điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Thụy Điển

Secured Signing

Secured Signing là phần mềm chữ ký số và công chứng trực tuyến từ xa giúp doanh nghiệp ký văn bản điện tử. Đây là cách ký tài liệu an toàn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí và tuân thủ một số quy định của ngành - trên toàn cầu. Được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở chính tại Auckland, New Zealand, chúng tôi cung cấp một số tính năng, bao gồm: Chữ ký số: Chữ ký bảo đảm sử dụng công nghệ chữ ký số (PKI) đáng tin cậy, chống giả mạo để đảm bảo tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu. Công chứng trực tuyến từ xa: Ký bảo đảm cung cấp dịch vụ công chứng trực tuyến từ xa, cho phép các tài liệu được ký và công chứng điện tử. Theo dõi tài liệu: Ký bảo đảm theo dõi trạng thái của tất cả các tài liệu đã ký, do đó bạn có thể dễ dàng biết ai đã ký và khi nào. Lời nhắc: Ký bảo đảm có thể gửi lời nhắc tới người ký nếu họ chưa ký tài liệu trước một ngày nhất định. Báo cáo: Ký bảo đảm cung cấp báo cáo chi tiết về tất cả các tài liệu đã ký, do đó bạn có thể theo dõi hoạt động ký và tuân thủ của mình. Ký bảo đảm là một lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô cần ký tài liệu điện tử. Đây là một cách an toàn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí để ký các tài liệu và tuân thủ một số quy định của ngành. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Chữ ký bảo mật: Bảo mật: Chữ ký bảo mật sử dụng công nghệ chữ ký số (PKI) đáng tin cậy để đảm bảo tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu. Điều này làm cho việc ký tài liệu điện tử trở thành một cách an toàn và đáng tin cậy. Tiện lợi: Ký bảo đảm giúp bạn dễ dàng ký các tài liệu điện tử. Bạn có thể ký tài liệu từ mọi nơi, mọi lúc, miễn là bạn có kết nối internet. Tuân thủ: Tuân thủ một số quy định của ngành, bao gồm HIPAA, GDPR và MISMO. Điều này làm cho việc ký tài liệu trở nên an toàn và bảo mật cho các doanh nghiệp trong các ngành được quản lý. Hiệu quả về chi phí: Không có phí thiết lập và bạn chỉ trả tiền cho các tính năng bạn cần. Ký bảo mật tạo điều kiện tích hợp với một số hệ thống của bên thứ ba như Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360, v.v. Các tính năng khác bao gồm thông báo qua email, mẫu, bảng điều khiển tập trung, nhãn hiệu tùy chỉnh, báo cáo và lời nhắc. Công nghệ chữ ký số X509 PKI dành riêng cho người dùng làm nền tảng cho Ký bảo mật đảm bảo tính xác thực của người ký và tài liệu. Chữ ký đóng dấu tài liệu để bất kỳ thay đổi nào làm mất hiệu lực chữ ký. Việc tuân thủ Đạo luật giao dịch điện tử của New Zealand năm 2002 và luật pháp quốc tế tương ứng đảm bảo tính hợp lệ và khả năng thực thi pháp lý trên toàn thế giới. Các tổ chức áp dụng Ký bảo đảm sẽ giảm được chi phí đáng kể, xử lý nhanh chóng các tài liệu đầy đủ và chính xác, quy trình kinh doanh ngắn gọn và hiệu quả và đặc biệt làm hài lòng khách hàng.