Dịch vụ email - Ứng dụng phổ biến nhất - Thổ Nhĩ Kỳ

Ứng dụng Mail.com Mail và Cloud cung cấp lưu trữ thư và đám mây an toàn trong một ứng dụng email. Ứng dụng thư an toàn này mang lại tất cả tốc độ và sự tiện lợi của hộp thư đến email và lưu trữ đám mây cho điện thoại thông minh, cung cấp quyền truy cập 24/7 vào hộp thư và đám mây. E-MAIL Người dùng có thể kiểm tra email của họ, trả lời tin nhắn và quản lý hộp thư, thư mục email và danh bạ của họ, tất cả từ điện thoại thông minh của họ. Một ứng dụng thư an toàn cho phép nhiều tài khoản và địa chỉ email. Ứng dụng thư an toàn của Mail.com cho Android cung cấp tính di động cho hộp thư đến e-mail. ĐÁM MÂY Mail.com Cloud có thể được truy cập trực tuyến trong hộp thư, cho phép người dùng lưu trữ không chỉ email trong hộp thư đến ứng dụng thư an toàn mà còn cả các tài liệu và hình ảnh đám mây trực tuyến. Người dùng có thể kích hoạt sao lưu ảnh tự động để giữ cho ký ức của họ an toàn. Các tính năng của ứng dụng Mail.com Secure Cloud & Mail: * Công nghệ mã hóa và bảo mật email (TLS, SSL) * Hộp thư có chức năng như chế độ toàn màn hình và nhúm để phóng to * Thông báo đẩy email (tùy chọn) * Đồng bộ với sổ địa chỉ điện thoại thông minh (tùy chọn) * Ghim, dấu vân tay hoặc bảo mật khóa khuôn mặt * Tài khoản thư an toàn bao gồm đám mây trực tuyến miễn phí 2GB * Tạo tài khoản email trực tiếp trong ứng dụng * Tải ảnh và tài liệu từ điện thoại thông minh lên đám mây * Email và chia sẻ ảnh từ đám mây * Lưu tệp đính kèm email và gửi tài liệu từ lưu trữ đám mây * Ứng dụng gửi thư và hộp thư webmail tự động được đồng bộ hóa * Hơn 100 tên miền để tùy chỉnh địa chỉ email miễn phí, ví dụ: @email.com