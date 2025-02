Dịch vụ email - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

Gmail

Gmail là một dịch vụ email miễn phí được phát triển bởi Google. Người dùng có thể truy cập Gmail trên web và sử dụng các chương trình của bên thứ ba đồng bộ hóa nội dung email thông qua các giao thức POP hoặc IMAP. Gmail bắt đầu như một bản phát hành beta hạn chế vào ngày 1 tháng 4 năm 2004 và kết thúc giai đoạn thử nghiệm vào ngày 7 tháng 7 năm 2009. Khi ra mắt, Gmail có cung cấp khả năng lưu trữ ban đầu của một gigabyte cho mỗi người dùng, số tiền cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh được cung cấp tại thời điểm đó. Ngày nay, dịch vụ đi kèm với 15 gigabyte lưu trữ. Người dùng có thể nhận được email có kích thước tối đa 50 megabyte, bao gồm các tệp đính kèm, trong khi họ có thể gửi email lên tới 25 megabyte. Để gửi các tệp lớn hơn, người dùng có thể chèn các tệp từ Google Drive vào tin nhắn. Gmail có giao diện định hướng tìm kiếm và "chế độ xem cuộc trò chuyện" tương tự như diễn đàn internet. Dịch vụ này đáng chú ý trong số các nhà phát triển trang web đã áp dụng sớm AJAX. Các máy chủ thư của Google tự động quét email cho nhiều mục đích, bao gồm lọc thư rác và phần mềm độc hại và để thêm các quảng cáo nhạy cảm với ngữ cảnh bên cạnh email. Thực tiễn quảng cáo này đã bị chỉ trích đáng kể bởi những người ủng hộ quyền riêng tư do lo ngại về việc lưu dữ liệu không giới hạn, dễ dàng theo dõi của các bên thứ ba, người dùng của các nhà cung cấp email khác không đồng ý với chính sách khi gửi email đến địa chỉ Gmail và tiềm năng thay đổi của Google Các chính sách của nó để giảm thêm quyền riêng tư bằng cách kết hợp thông tin với việc sử dụng dữ liệu Google khác. Công ty đã là đối tượng của các vụ kiện liên quan đến các vấn đề. Google đã tuyên bố rằng người dùng email phải "nhất thiết phải mong đợi" email của họ phải chịu sự xử lý tự động và tuyên bố rằng dịch vụ không thể hiển thị quảng cáo bên cạnh các thông điệp có khả năng nhạy cảm, chẳng hạn như những người đề cập đến chủng tộc, tôn giáo, xu hướng tình dục, sức khỏe hoặc báo cáo tài chính . Vào tháng 6 năm 2017, Google đã tuyên bố kết thúc việc sử dụng nội dung Gmail theo ngữ cảnh cho mục đích quảng cáo, thay vào đó dựa vào dữ liệu được thu thập từ việc sử dụng các dịch vụ khác của mình .By 2018, Gmail có 1,5 tỷ người dùng hoạt động trên toàn thế giới.