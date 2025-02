Phần mềm quản lý email - Ứng dụng phổ biến nhất - Thụy Điển

Help Scout

helpscout.net

Help Scout là một công ty từ xa toàn cầu, là nhà cung cấp phần mềm bộ phận trợ giúp và có trụ sở chính tại Boston, Massachusetts. Công ty cung cấp nền tảng hỗ trợ khách hàng dựa trên email, công cụ cơ sở kiến ​​thức và tiện ích tìm kiếm/liên hệ có thể nhúng dành cho các chuyên gia dịch vụ khách hàng. Sản phẩm chính của Help Scout (còn gọi là Help Scout) là bộ phận trợ giúp tuân thủ HIPAA dựa trên web SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ). Được thành lập vào năm 2011, công ty phục vụ hơn 10.000 khách hàng tại hơn 140 quốc gia bao gồm Buffer, Basecamp, Trello, Reddit và AngelList. Ngoài địa điểm ở Boston, công ty còn có lực lượng lao động từ xa với hơn 100 nhân viên sống ở hơn 80 thành phố trên khắp thế giới.