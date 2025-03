BlueFiles

bluefiles.com

BlueFiles là một nền tảng truyền tập tin. Nó cho phép người dùng gửi các tệp được mã hóa một cách an toàn trong khi vẫn duy trì toàn quyền kiểm soát người nhận, thời gian truy cập, tải xuống và in. BlueFiles an toàn, dễ sử dụng và cho phép người dùng bảo mật 100% khi trao đổi tệp của họ.