Paubox là một nhà lãnh đạo trong các giải pháp tiếp thị và truyền thông tuân thủ HIPAA cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Được liệt kê trong danh sách 5000 công ty tư nhân phát triển nhanh nhất, Paubox được tin tưởng bởi hơn 5.000 tổ chức chăm sóc sức khỏe, bao gồm AdapThealth, chi phí cộng với thuốc, Sức khỏe giao ước và hình ảnh Simonmed. Các giải pháp email của chúng tôi được chứng nhận CSF Hitrust cho tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và mã hóa tất cả các email bên ngoài theo mặc định. Điều này cho phép các nhà cung cấp giao tiếp trực tiếp với bệnh nhân của họ từ Google Workspace, Microsoft 365 hoặc Microsoft Exchange, không có cổng thông tin hoặc mã thông minh cần thiết. Email được gửi là tuân thủ HIPAA, mọi lúc, không có nguy cơ lỗi của con người. Paubox Email Suite cung cấp an toàn, mã hóa email tuân thủ HIPAA, bảo mật trong nước, phòng chống mất dữ liệu, tự động hóa quy trình làm việc và nhiều hơn nữa cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe ở mọi quy mô. Với Paubox Email Suite Plus và các gói Premium, hãy nhận thêm các tính năng bảo mật để dừng các mối đe dọa email trong nước. Bảo vệ email của bạn khỏi spam, virus, ransomware, tấn công lừa đảo, vi phạm dữ liệu và mất dữ liệu. Tận dụng tiếp thị paubox để cải thiện thông tin liên lạc của bệnh nhân và phát triển kinh doanh chăm sóc sức khỏe của bạn. Không giống như các nền tảng tiếp thị email khác, Paubox Marketing tuân thủ HIPAA và cách tiếp cận được cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho phép người nhận email đọc tin nhắn an toàn trong hộp thư đến của họ như email thông thường. Các nhà cung cấp có thể liên hệ phân khúc và gửi các chiến dịch email có liên quan cao được cá nhân hóa với PHI. API email Paubox tích hợp email tuân thủ HIPAA vào các ứng dụng của bên thứ ba để dễ dàng gửi tin nhắn giao dịch an toàn, giao dịch. Nhanh chóng thiết lập email an toàn với tích hợp API ngoài hộp hoặc tùy chỉnh bằng các tùy chọn API hoặc SMTP hiện đại. Nhắn tin Paubox là một API nhắn tin tuân thủ HIPAA có thể được cá nhân hóa bằng PHI để cải thiện sự tham gia của bệnh nhân. Chúng tôi đã áp dụng các nguyên tắc tương tự để nhắn tin tuân thủ HIPAA, làm cho bộ email Paubox thân thiện với bệnh nhân-người nhận đã giành được một ứng dụng đặc biệt hoặc sử dụng cổng thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu để đọc tin nhắn văn bản của bạn.