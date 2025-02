Phần mềm mã hóa email - Ứng dụng phổ biến nhất - Iceland

Mailfence

Mailfence cố gắng làm cho Internet trở thành một nơi an toàn hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển giải pháp email được mã hóa của mình. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, chỉ cung cấp email an toàn và riêng tư là chưa đủ. Nếu không, người dùng của chúng tôi sẽ cần sử dụng các giải pháp không an toàn để quản lý cuộc hẹn, tạo và lưu trữ tệp hoặc trò chuyện trực tuyến. Đó là lý do tại sao Mailfence không chỉ là email an toàn. Mailfence cho phép bạn tổ chức cuộc sống của mình thông qua các công cụ năng suất mạnh mẽ như Lịch Mailfence, Tài liệu Mailfence, Danh bạ Mailfence, Nhóm Mailfence, Trò chuyện Mailfence và Thăm dò ý kiến ​​Mailfence.