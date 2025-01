Phần mềm chống thư rác Email - Ứng dụng phổ biến nhất - Hungary

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® là một công ty an ninh mạng đang phát triển nhanh chóng, tập trung vào đổi mới công nghệ liên tục. Kể từ khi thành lập vào năm 2014 tại Copenhagen, dựa trên ý tưởng chiến thắng của Nhà vô địch thế giới CTF, Heimdal đã có sự tăng trưởng ngoạn mục nhờ chủ động xây dựng các sản phẩm dự đoán xu hướng cảnh báo mối đe dọa. Công ty cung cấp bộ bảo mật nhiều lớp kết hợp ngăn chặn mối đe dọa, quản lý bản vá và tài sản, quản lý quyền điểm cuối cũng như bảo mật thư và chống vi-rút, cùng nhau bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công mạng và giữ an toàn cho thông tin quan trọng và tài sản trí tuệ. Heimdal đã được công nhận là người đi đầu về tư tưởng trong ngành và đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế về các giải pháp cũng như việc sáng tạo nội dung giáo dục. Dòng sản phẩm Heimdal hiện bao gồm 10 sản phẩm và 2 dịch vụ. Danh mục trước đây bao gồm Điểm cuối ngăn chặn mối đe dọa, Mạng ngăn chặn mối đe dọa, Quản lý bản vá & tài sản, Quản lý quyền truy cập đặc quyền, Kiểm soát ứng dụng, Chống vi-rút điểm cuối thế hệ tiếp theo, Bảo vệ mã hóa ransomware, Bảo mật email, Ngăn chặn gian lận qua email và Máy tính từ xa. Cái sau được biểu thị bằng Phát hiện & Phản hồi điểm cuối, cũng như Phát hiện & phản hồi mở rộng, hay gọi tắt là EDR và ​​​​XDR. Hiện tại, các giải pháp an ninh mạng của Heimdal được triển khai tại hơn 45 quốc gia và được hỗ trợ theo khu vực từ các văn phòng ở hơn 15 quốc gia, bởi hơn 175 chuyên gia có trình độ cao. Heimdal được chứng nhận ISAE 3000 và bảo mật hơn 2 triệu điểm cuối cho hơn 10.000 công ty. Công ty hỗ trợ các đối tác của mình mà không cần nhượng bộ trên cơ sở khả năng dự đoán và khả năng mở rộng. Mục tiêu chung là tạo ra một hệ sinh thái bền vững và quan hệ đối tác chiến lược.