Phần mềm nội dung eLearning - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

Chúng tôi giúp phát triển lực lượng lao động năng suất và được ngưỡng mộ nhất thế giới. Với danh mục toàn diện nhất về các khóa học trực tuyến từ các nhà xuất bản hàng đầu thế giới, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn từng bước, từ tìm khóa học, ánh xạ chúng đến năng lực cốt lõi của bạn, đồng bộ hóa chúng với LMS để tăng cường sử dụng và cải thiện các chương trình L&D của bạn . Bạn không chỉ có được sự linh hoạt với nhiều tùy chọn mua từ OpenSesame mà còn thấy việc sử dụng và quản lý các khóa học trực tuyến của mình trở nên đơn giản. Danh mục được tuyển chọn một cách chuyên nghiệp của chúng tôi bao gồm hàng nghìn khóa học bao gồm các kỹ năng kinh doanh, tuân thủ, an toàn, công nghệ, chứng chỉ và các chủ đề cụ thể theo ngành. Một số lĩnh vực chủ đề chính bao gồm: Kỹ năng kinh doanh - Giao tiếp - Quản lý - Lãnh đạo - Quản lý dự án - Tuân thủ dịch vụ khách hàng - Tuân thủ nhân sự - Quấy rối tình dục và nơi làm việc - Quyền riêng tư - HIPAA - Lãnh đạo & quản lý GDPR - Huấn luyện - Lãnh đạo truyền cảm hứng - Sứ mệnh, Tầm nhìn và Thiết lập giá trị - Ủy quyền - Tuân thủ quản lý thay đổi - Tuân thủ nhân sự - Quấy rối tình dục và nơi làm việc - Quyền riêng tư - HIPAA - GDPR Đa dạng, công bằng và hòa nhập - Xây dựng các nhóm đa dạng - Năng lực liên văn hóa - Lãnh đạo hòa nhập - Thành kiến ​​vô thức - Tôn trọng an toàn - An toàn nơi làm việc - OSHA - An toàn Môi trường - Vật liệu Nguy hiểm - Công nghệ Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) - Phần mềm - Lập trình - Bảo mật Thông tin - Học máy - Phân tích Dữ liệu Sức khỏe - Quản lý Căng thẳng - Phát triển Cá nhân - Sức khỏe Doanh nghiệp - Sức khỏe Tâm thần - Chứng chỉ Chánh niệm & Thiền định - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma