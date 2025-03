Noibu

Noibu là một công cụ giám sát trang web thương mại điện tử giúp phát hiện, ưu tiên và giải quyết các lỗi ảnh hưởng đến doanh thu có thể cản trở trải nghiệm người dùng, khiến khách hàng thất vọng và bỏ giỏ hàng. Noibu giám sát trang web Thương mại điện tử của bạn và gắn cờ lỗi trong thời gian thực. Noibu phát hiện 100% tất cả các lỗi xảy ra trong mỗi phiên của người dùng và thêm chúng vào bảng điều khiển nơi chúng được ưu tiên dựa trên tác động của chúng đối với doanh thu. Được thiết kế cho cả nhóm kinh doanh và kỹ thuật, Noibu giúp so sánh tác động của lỗi kỹ thuật với doanh thu để có thể ưu tiên giải quyết những vấn đề nghiêm trọng nhất. Dưới đây là cách Noibu giúp hợp lý hóa việc phát hiện, ưu tiên và giải quyết lỗi cho các nhóm khác nhau: Nhóm kinh doanh: Tương quan giữa tác động của các vấn đề với việc giảm chuyển đổi trên trang web và tổn thất doanh thu tương ứng xảy ra do trục trặc trong hành trình của khách hàng. Điều này cho phép các nhóm kinh doanh phân tích xem lỗi trên trang web của họ đang ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến kết quả kinh doanh của họ. Người quản lý sản phẩm: Bằng cách tự động ưu tiên và phân loại các vấn đề quan trọng được phát hiện trên các trang web Thương mại điện tử, Noibu giúp người quản lý sản phẩm phân bổ hiệu quả nỗ lực của nhà phát triển để xử lý các lỗi có mức độ ưu tiên cao nhất trước tiên và xóa các lỗi có mức độ ưu tiên thấp khỏi chế độ xem Ưu tiên. Nhóm kỹ thuật: Noibu cung cấp tất cả thông tin kỹ thuật (đến từng dòng mã chính xác) mà nhà phát triển yêu cầu để giải quyết lỗi, do đó giảm đáng kể thời gian tái tạo và giải quyết lỗi. Để biết thêm thông tin về cách Noibu có thể phát hiện, ưu tiên và giải quyết lỗi trên trang Thương mại điện tử của bạn và giúp khôi phục doanh thu bị mất, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].