Phần mềm thương mại điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Thái Lan

EmbedSocial là một nền tảng nội dung hoàn chỉnh do người dùng tạo để phát triển và tương tác với khách hàng một cách dễ dàng bằng cách thu thập và hiển thị nội dung từ những khách hàng hài lòng. EmbedSocial được phát triển để cho phép các đại lý, doanh nghiệp, người có ảnh hưởng, người tạo nội dung và nhà tiếp thị nâng cao chiến lược tiếp thị nội dung của họ bằng cách tạo tất cả nội dung xã hội, lưu trữ, kiểm duyệt, phân tích và xuất bản các tiện ích nội dung do người dùng tạo trong thời gian thực trên bất kỳ trang web nào. Đây là một nền tảng tiên tiến, dễ sử dụng để thu thập, quản lý, quản lý và hiển thị nội dung do người dùng tạo (UGC) trên các trang web dưới dạng đánh giá của khách hàng, quảng cáo chứng thực, chiến dịch hashtag, nội dung xã hội, v.v. Để giúp bạn tạo ra một chiến lược nội dung khó quên do người dùng tạo, EmbedSocial đã đảm bảo tích hợp với các nền tảng phổ biến nhất của thế hệ trẻ như Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp và YouTube, đồng thời liên tục bổ sung thêm các tiện ích tích hợp với các mạng xã hội khác. Lợi ích chính: * Xây dựng nhận thức về thương hiệu * Giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng * Nâng cấp các chiến dịch tiếp thị của bạn một cách mới mẻ và hấp dẫn * Quảng cáo sản phẩm mới của bạn một cách sáng tạo * Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trên các trang sản phẩm của bạn * Giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo của mình * Tăng nỗ lực SEO của bạn * Cải thiện cửa hàng Thương mại Điện tử của bạn và khuyến khích các quyết định mua hàng * Mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn cho tài khoản truyền thông xã hội của bạn * Mở rộng số liệu truyền thông xã hội * Hiển thị đánh giá từ những người thực sự sử dụng sản phẩm của bạn và chia sẻ trải nghiệm người dùng * Giúp bạn tạo dựng uy tín với tư cách là người lãnh đạo tư tưởng trong cộng đồng trực tuyến * Hợp lý hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và nhắn tin thương hiệu * Làm cho khán giả của bạn cảm thấy được nhìn thấy và đánh giá cao khi bạn chia sẻ nội dung do họ tạo * Giá cả phải chăng hơn so với tiếp thị truyền thống EmbedSocial bao gồm bộ 5 công cụ: * EmbedAlbum: Tăng cường tiếp thị nội dung do người dùng tạo bằng cách tạo nội dung UGC như ảnh trên mạng xã hội và hiển thị chúng trên trang web của bạn dưới dạng tiện ích hấp dẫn. Thêm nút mua để tạo album có thể mua được. * EmbedReviews: Khuyến khích truyền miệng và bằng chứng xã hội bằng cách thu thập các bài đánh giá sản phẩm từ Google và Yelp, đồng thời nhúng các bài đánh giá trực tuyến của khách hàng trên bất kỳ trang web nào. * EmbedFeed: Cải thiện chiến dịch UGC của bạn bằng cách hiển thị toàn bộ bức tường thương hiệu truyền thông xã hội trên bất kỳ trang web nào. * EmbedForms: Tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực của nhóm tiếp thị kỹ thuật số của bạn bằng cách cung cấp cho bạn tùy chọn tạo và gửi khảo sát về mức độ hài lòng cho khách hàng. * Câu chuyện nhúng: Thu thập Câu chuyện trên Instagram của bạn dưới dạng tiện ích hấp dẫn, tự động đồng bộ hóa mỗi khi bạn thêm ảnh vào câu chuyện đang hoạt động của mình. EmbedSocial được các nền tảng truyền thông xã hội lớn chấp thuận để sử dụng UGC, đồng thời tạo và hiển thị loại nội dung sau: đánh giá, ảnh, nguồn cấp dữ liệu, câu chuyện, biểu mẫu phản hồi. Điều này bao gồm tích hợp với Instagram, trang Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp và YouTube cũng như nhiều kênh xã hội khác sắp ra mắt.