Phần mềm tìm kiếm thương mại điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

Tìm kiếm và cá nhân hóa trang web thương mại điện tử Loop54s được hỗ trợ bởi AI độc quyền. Loop54 AI cá nhân hóa việc tìm kiếm trang web và điều hướng danh mục của bạn để mỗi khách truy cập đều trải nghiệm các kết quả phù hợp. Trong khi hầu hết các công cụ cá nhân hóa đều yêu cầu thu thập dữ liệu hàng tháng, Loop54 sử dụng các tập hợp dữ liệu nhỏ để thực hiện công việc của hàng nghìn quy tắc. Cho phép bạn tự động cá nhân hóa trải nghiệm người dùng một cách nhanh chóng. Tìm kiếm trang web Biến hộp tìm kiếm của bạn thành một cộng tác viên bán hàng hữu ích – mà không cần phải di chuột quá nhiều. - Cá nhân hóa dự đoán - Tự động hoàn thành - Học từ mới - Kiểm tra chính tả - Xếp hạng và sắp xếp tự động - Tìm kiếm nội dung - Phân loại động - Kết quả liên quan Tìm kiếm của chúng tôi tăng AOV và tỷ lệ chuyển đổi trung bình lên 30%. Một số khách hàng mà chúng tôi hợp tác là Not On The High Street, Webhallen, Office Depot và những khách hàng khác.