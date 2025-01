Nền tảng thương mại điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Solomon

Twice Commerce

Cách mọi người tiêu dùng hàng hóa đang thay đổi. Quyền sở hữu của cải vật chất không có vai trò lớn trong đời sống con người. Đồng thời, ngày càng có nhiều người lựa chọn mua hàng cũ thay vì hàng mới. Để đáp ứng nhu cầu mới này, người bán cần phần mềm được tối ưu hóa cho cách tiêu dùng tuần hoàn. Twice Commerce là nền tảng giúp các doanh nghiệp bán, cho thuê và bán lại các sản phẩm, dịch vụ mà không gặp trở ngại. Với Twice, các doanh nghiệp có thể tạo ra các ưu đãi phù hợp với cách mọi người muốn mua sản phẩm và dịch vụ, cho dù đó là thuê ngắn hạn, đăng ký hay mua. Twice cũng cung cấp cửa hàng thương mại điện tử có sẵn và các công cụ để bán hàng trực tiếp. Hệ thống quản lý đơn hàng và hàng tồn kho mạnh mẽ giúp quản lý hoạt động của cửa hàng một cách suôn sẻ và đảm bảo dữ liệu quan trọng luôn an toàn và luôn cập nhật. Là nhà cung cấp thanh toán tuân thủ PCI cấp 1, Twice Commerce có thể cung cấp quy trình xử lý thanh toán an toàn ngay lập tức, do đó bạn không phải lo lắng về việc tích hợp phức tạp của bên thứ ba. Twice được hàng nghìn thương nhân trên toàn thế giới sử dụng, bao gồm các ngành từ thể thao đến thời trang, di động và điện tử.