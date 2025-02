Phần mềm cá nhân hóa thương mại điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Thụy Điển

Hello Retail

helloretail.com

Phần mềm cá nhân hóa thương mại điện tử Hello Retail sẽ tăng kích thước giỏ hàng trung bình, chuyển đổi nhiều khách hàng hơn và tăng lòng trung thành của khách hàng. Hello Retail cá nhân hóa cửa hàng thương mại điện tử của bạn bằng cách hiển thị đúng sản phẩm cho đúng khách hàng vào đúng thời điểm. Hello Retail tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa thông qua nhận dạng hành vi dựa trên AI, dẫn đến các đề xuất sản phẩm, tìm kiếm và email chắc chắn sẽ mang lại nhiều doanh số bán hàng chéo hơn cho thương mại điện tử của bạn. Cách tiếp cận của chúng tôi với khách hàng là thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi, vì vậy bạn sẽ có các chuyên gia hướng dẫn và quản lý tài khoản của mình cùng bạn