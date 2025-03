ShipperHQ

Đáp ứng sự mong đợi với ShipperHQ! ShipperHQ giúp bạn dễ dàng cá nhân hóa mức phí và phương thức vận chuyển mà bạn cung cấp cho khách hàng trực tuyến. Cho dù bạn muốn giảm tình trạng bỏ giỏ hàng, giảm chi phí vận chuyển, cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế (hoặc tất cả những điều trên), ShipperHQ đều cho phép bạn tùy chỉnh quy trình thanh toán để phù hợp với các mục tiêu kinh doanh cụ thể mà bạn có. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm phục vụ hàng chục nghìn nhà bán lẻ trên toàn thế giới, ShipperHQ mang đến cho bạn sự linh hoạt để thiết lập giao hàng miễn phí, điều chỉnh mức giá theo sản phẩm, chạy chương trình khuyến mãi và hơn thế nữa thông qua các công cụ quản lý vận chuyển tiên tiến dành cho Thương mại điện tử. Kiểm soát số tiền bạn tính phí vận chuyển cho khách hàng • Tạo mức phí vận chuyển tùy chỉnh và theo thời gian thực cho các nhóm sản phẩm xác định • Đặt chi phí vận chuyển cho các khu vực địa lý nhất định, trọng lượng sản phẩm, ngưỡng giá, số lượng giỏ hàng và khách hàng • Thêm các khoản giảm giá, phụ phí và ưu đãi đặc biệt các chương trình khuyến mãi, bao gồm miễn phí vận chuyển • Cho phép tính phí theo bảng, phí vận chuyển cố định và chi phí vận chuyển dựa trên kích thước • Chia nhỏ giá vận chuyển quốc tế, bao gồm các khoản phí như thuế quan và thuế Điều chỉnh thanh toán cho phù hợp với yêu cầu vận chuyển của riêng bạn • Tạo các quy tắc hoặc hạn chế vận chuyển cho một số hãng vận chuyển nhất định ( UPS, FedEx, v.v.) và các phương thức (Ground, LTL, Express, v.v.) • Tự động hóa cách bạn tính toán vận chuyển cho nhiều nhà kho hoặc nhà cung cấp dịch vụ gửi hàng trung gian • Đánh giá theo số điểm gửi hàng gần nhất hoặc ít nhất đối với khách hàng • Xác định quy tắc cho vận chuyển một số mặt hàng riêng biệt hoặc theo nhiều gói • Cung cấp các tùy chọn như nhận hàng tại cửa hàng, vận chuyển hàng hóa LTL và giao hàng trong ngày khi thanh toán • Thiết lập thời gian chốt hàng, thời gian giao hàng, ngày tạm dừng và thời gian vận chuyển tối đa để có ngày giao hàng ước tính chính xác • Bật xác thực địa chỉ để xác định xem địa chỉ của khách hàng là khu dân cư hay thương mại Hỗ trợ hơn 30 nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm: UPS (Gói nhỏ, LTL Freight, Ground with Freight Định giá, UPS Access Point), FedEx (Gói nhỏ, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO và Fastway Yêu cầu Real -Tính năng vận chuyển được tính toán theo thời gian Ứng dụng ShipperHQ yêu cầu bạn phải bật tính năng Vận chuyển được tính toán theo thời gian thực trên tài khoản Shopify của mình để nhận được xếp hạng của bên thứ ba. Bắt đầu với ShipperHQ ngay hôm nay Hãy trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của ShipperHQ với bản dùng thử miễn phí 30 ngày không rủi ro tại ShipperHQ.com. Ngoài các gói Essentials, Standard và Pro, chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn Doanh nghiệp với mức giá tùy chỉnh và quyền truy cập đầy đủ vào chức năng quản lý vận chuyển của ShipperHQ. Tích hợp với UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 hãng vận chuyển