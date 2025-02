Nhà cung cấp đăng ký tên miền - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer nhằm mục đích cung cấp các giải pháp lưu trữ đáng tin cậy, an toàn và giá cả phải chăng cho các chuyên gia và doanh nghiệp. DomainRacer có các tính năng và lợi ích sau: • Dung lượng ổ SSD không giới hạn giúp các trang web và ứng dụng của bạn vận hành nhanh chóng và mượt mà. • Công nghệ LiteSpeed ​​và nền tảng CloudLinux mang lại tốc độ nhanh hơn 21 lần và độ ổn định cao cho dịch vụ lưu trữ của bạn. • Chứng chỉ SSL miễn phí và công cụ bảo mật cPGuard để bảo vệ dữ liệu trang web của bạn và khách truy cập khỏi các mối đe dọa trên mạng. • Tên miền miễn phí (.in, .com) và công cụ mặc định SEO để nâng cao sự hiện diện và xếp hạng trực tuyến của bạn. • Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào. • Giá cả cạnh tranh và các gói phù hợp với ngân sách và nhu cầu của bạn. • Các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới đảm bảo tốc độ và thời gian hoạt động tối ưu cho dịch vụ lưu trữ của bạn.