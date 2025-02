Phần mềm quét tài liệu - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Sensible

Sensible là nền tảng dành cho nhà phát triển đầu tiên để trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ các tài liệu, chẳng hạn như biểu mẫu kinh doanh ở định dạng PDF. Sử dụng Sensible để xây dựng các tính năng tự động hóa tài liệu vào các sản phẩm SaaS dọc của bạn. Với Sensible, bạn có thể viết các truy vấn trích xuất cho bất kỳ tài liệu nào và lấy lại các thông tin chính dưới dạng JSON Sensible có cấu hình cao. Bạn có thể trích xuất dữ liệu trong vài phút bằng cách tận dụng GPT-4 và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác hoặc bạn có thể có được quyền kiểm soát chi tiết bằng các quy tắc dựa trên bố cục, trực quan của Sensible. Bằng cách kết hợp các phương pháp trích xuất dựa trên bố cục và LLM, Sensible hỗ trợ toàn bộ bối cảnh tài liệu, từ các hình thức kinh doanh có cấu trúc cao, được bố trí nhất quán cho đến các hợp đồng pháp lý có dạng tự do, có thể thay đổi.