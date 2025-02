Phần mềm tạo tài liệu - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Revv

revv.so

Revv vượt qua ranh giới của tự động hóa tài liệu và quy trình làm việc. Revv mang lại cho bạn sự linh hoạt trong việc tạo tài liệu từ thư viện mẫu phong phú hoặc tải lên và gửi tài liệu WORD/PDF bên ngoài để lấy chữ ký điện tử. Ngoài ra, nó còn cung cấp nhiều loại chữ ký khác nhau để đáp ứng mọi tình huống Chữ ký điện tử có thể xảy ra. Cho dù bạn muốn tạo tài liệu số lượng lớn cho chữ ký điện tử hay lấy chữ ký trên các biểu mẫu web có thể điền, Revv đều có thể làm được mọi thứ. Nó cung cấp thông báo tức thời, phân tích tài liệu và theo dõi kiểm tra để giúp bạn cập nhật. Revv tăng gấp đôi khả năng bảo vệ quy trình Ký điện tử của bạn bằng xác thực email và SMS. Revv cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về chữ ký điện tử với khả năng quản lý bằng chứng hiện đại. Nó cũng cung cấp xác thực video cho chữ ký clickwrap. Tích hợp các ứng dụng kinh doanh với Revv để đơn giản hóa các tác vụ phức tạp và chạy quy trình làm việc tài liệu của bạn một cách liền mạch. Revv là nền tảng tự động hóa quy trình làm việc tài liệu tất cả trong một, không cần mã để điều hành doanh nghiệp của bạn ở mọi nơi, mọi lúc và từ mọi thiết bị. Revv cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ và hoạt động trong môi trường an toàn với nhiều cấp độ mã hóa và tuân thủ luật pháp địa phương. LỢI ÍCH: QUẢN TRỊ VÀ TUÂN THỦ TỐT HƠN - Revv tuân thủ Đạo luật ESIGN, quy định UETA và eIDAS, khiến tất cả các tài liệu có chữ ký điện tử đều bị ràng buộc về mặt pháp lý. Revv đáp ứng mọi yêu cầu về chữ ký điện tử. - Ý định ký: Revv xác nhận ý định của người ký bằng cách yêu cầu người ký gửi chữ ký điện tử. - Đồng ý kinh doanh điện tử: Revv đáp ứng yêu cầu đồng ý bằng cách yêu cầu người ký xác nhận chữ ký trước khi nộp hồ sơ. Revv cũng cung cấp cho người nhận tùy chọn từ chối yêu cầu chữ ký. - Phân bổ chữ ký: Xây dựng khả năng kiểm soát tài liệu với dấu vết kiểm toán đầy đủ của từng giao dịch. Revv đáp ứng việc ghi nhận chữ ký bằng cách nắm bắt và lưu trữ tất cả các hành động có dấu ngày và giờ, thông tin chi tiết về người ký và địa chỉ IP. - Lưu giữ hồ sơ: Revv tự động tạo bản sao hồ sơ đã ký và gửi cho cả người gửi và người nhận để duy trì bằng chứng giao dịch của họ. TÍNH NĂNG MẠNH MẼ ĐỂ TẠO RA KHẢ NĂNG MỚI VỚI CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ & TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH KINH DOANH - - Tạo các trường động dưới dạng trường biểu mẫu trong mẫu và tăng tốc quá trình tạo tài liệu của bạn. Sử dụng mẫu đã chọn, thêm chi tiết tùy chỉnh vào các trường biểu mẫu và gửi cho khách hàng để điền thông tin được yêu cầu và ký điện tử vào tài liệu. - Tính linh hoạt để tải lên và gửi tệp PDF hoặc DOCX của bạn, chỉnh sửa chúng và gửi chữ ký điện tử. - Thu thập dữ liệu quan trọng từ người ký dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh bằng tính năng ‘Điền và ký’. - Các mẫu sẵn sàng sử dụng và trình chỉnh sửa phong phú để tạo và tùy chỉnh ngay các tài liệu kinh doanh cũng như tăng tỷ lệ chuyển đổi kinh doanh. - Tự động gửi tài liệu đến nhiều người nhận bằng tính năng Gửi hàng loạt và tăng năng suất của bạn. - Định cấu hình quy trình làm việc của eSignature bằng cách tích hợp các ứng dụng kinh doanh hàng ngày của bạn thông qua Zapier, Retool và API gốc, đồng thời tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc và tài nguyên hơn. - Tự do lựa chọn kiểu chữ ký - nhấp để ký, vẽ chữ ký hoặc nhấp để ký tên đầu tiên. - Theo dõi và phân tích theo thời gian thực để can thiệp và thu hút khách hàng vào đúng thời điểm. - Nhiều lựa chọn để ký tài liệu trực tuyến qua email, liên kết có thể chia sẻ, biểu mẫu web có thể điền hoặc tích hợp API. BẢO MẬT TUYỆT VỜI - - Tuân thủ luật Chữ ký điện tử toàn cầu và địa phương cũng như các tiêu chuẩn ngành mới nhất. - Xác thực hai yếu tố (SMS và email) để đảm bảo danh tính của người ký. - Bảo mật cấp cao với chứng nhận đám mây toàn cầu AWS (CSA, SOC 1, SOC2 và ISO 27001) để bảo vệ dữ liệu của bạn ở mọi bước. - Cổng thanh toán tuân thủ PCI DSS LƯU TRỮ TRỌN ĐỜI - Revv cung cấp bộ lưu trữ dựa trên đám mây giúp giữ cho hồ sơ của bạn an toàn, có tổ chức và dễ dàng truy cập - mãi mãi. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CỦA KHÁCH HÀNG - - Gửi tài liệu ngay lập tức tới thiết bị di động qua SMS và giảm tỷ lệ khách hàng bỏ cuộc. - Tính năng cộng tác để tương tác với khách hàng và các thành viên trong nhóm trong các tài liệu và đẩy nhanh quá trình ký kết. MỘT NỀN TẢNG DIY KHÔNG CẦN KỸ NĂNG MÃ HÓA - Revv rất đơn giản để sử dụng và dễ điều hướng. Giao diện trực quan của nó không yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài hoặc các kỹ năng đặc biệt. MỘT HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐƯỢC XÂY DỰNG ĐỂ TRUYỀN NĂNG CHO KHÁCH HÀNG - - Một nhóm chuyên gia hỗ trợ khách hàng luôn nỗ lực hết mình để trao quyền cho doanh nghiệp của bạn. - Hỗ trợ trò chuyện 24/7 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho tài liệu - Hỗ trợ thiết kế và tạo mẫu - Trung tâm trợ giúp, các bài viết hỗ trợ và video hướng dẫn bạn trong suốt quá trình