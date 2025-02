Phần mềm DMARC - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Kho ứng dụng web Tìm phần mềm và dịch vụ phù hợp.

Phần mềm DMARC, viết tắt của Xác thực, báo cáo và tuân thủ thư dựa trên miền, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đảm bảo rằng các email được gửi từ miền của họ được xác thực chính xác theo hai tiêu chuẩn bảo mật chính: Thư được xác định bằng khóa miền (DKIM) và Khung chính sách người gửi ( SPF). Những công cụ này hỗ trợ nhiều khía cạnh khác nhau của giao thức DMARC, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hoạt động gian lận như giả mạo email và lừa đảo có thể khiến nhân viên hoặc khách hàng của tổ chức gặp rủi ro. Bộ phận CNTT sử dụng phần mềm DMARC để định cấu hình và quản lý tài khoản email trong toàn tổ chức, bao gồm các tên miền toàn công ty cũng như các tên miền cụ thể cho các bộ phận hoặc cá nhân. Bằng cách xác định sự liên kết DMARC và thực thi xác thực DMARC, những công cụ này có thể phát hiện và chặn các email đáng ngờ cố gắng mạo danh các thư hợp pháp từ một hoặc nhiều địa chỉ web đã đăng ký của tổ chức. Phần mềm DMARC thường tích hợp với các giải pháp cổng email an toàn và một số công cụ trong danh mục Cổng email an toàn có thể bao gồm các tính năng hỗ trợ tuân thủ DMARC. Việc các phần mềm bảo mật khác kết hợp các giao thức DMARC như một yếu tố quan trọng của các chiến lược an ninh mạng rộng hơn ngày càng trở nên phổ biến. Việc sử dụng phần mềm DMARC phải được bổ sung bằng các công cụ quản trị, rủi ro và tuân thủ khác để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của bạn phù hợp với các chính sách có liên quan. Các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ CNTT có thể đánh giá các biện pháp bảo mật hiện tại của công ty bạn dựa trên các tiêu chuẩn như giao thức DMARC. Việc hợp tác với các nhà cung cấp tư vấn an ninh mạng có thể hỗ trợ thêm cho đội ngũ quản lý và CNTT của bạn hiểu được tầm quan trọng của việc thực thi DMARC, cùng với các biện pháp bảo mật khác, để bảo vệ tổ chức của bạn và khách hàng của tổ chức khỏi các mối đe dọa trên mạng.