Phần mềm tuyển dụng đa dạng - Ứng dụng phổ biến nhất - Thổ Nhĩ Kỳ

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (thường được gọi là Greenhouse) là một công ty công nghệ của Mỹ có trụ sở chính tại Thành phố New York chuyên cung cấp dịch vụ phần mềm tuyển dụng. Nó được thành lập vào năm 2012 bởi Daniel Chait và Jon Stross. Công ty đã huy động được 2,7 triệu USD trong vòng hạt giống vào năm 2013, 7,5 triệu USD trong vòng Series A năm 2014, 13,6 triệu USD trong vòng Series B năm 2015, 35 triệu USD trong vòng Series C năm 2015 và 50 triệu USD trong vòng Series D. vào năm 2018. Công ty nghiên cứu CB Insights, trong một nghiên cứu do The New York Times ủy quyền, đã liệt kê Greenhouse trong số 50 công ty khởi nghiệp được dự đoán sẽ trở thành kỳ lân, những công ty được định giá ít nhất 1 tỷ USD.