Nền tảng bảo vệ rủi ro kỹ thuật số (DRP) - Ứng dụng phổ biến nhất - Thổ Nhĩ Kỳ

Guardz là giải pháp an ninh mạng thống nhất hàng đầu được thiết kế dành cho các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP), trao quyền cho họ bảo vệ khách hàng khỏi các mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng gia tăng bằng cách tận dụng AI và phương pháp tiếp cận nhiều lớp để chống lừa đảo, tấn công ransomware, mất dữ liệu và rủi ro người dùng. Công nghệ của chúng tôi hợp lý hóa an ninh mạng bằng cách tự động hóa quy trình phát hiện và phản hồi trên dữ liệu người dùng, thiết bị, email và thư mục đám mây, tất cả chỉ trong một khung kính. Tại Guardz, chúng tôi cam kết mang lại cho bạn sự yên tâm và hoạt động kinh doanh liên tục. Việc tích hợp công nghệ an ninh mạng hàng đầu với kiến ​​thức chuyên môn sâu về bảo hiểm sẽ đảm bảo các biện pháp bảo mật của bạn được giám sát, quản lý và tối ưu hóa một cách nhất quán.