Nền tảng bảo vệ rủi ro kỹ thuật số (DRP) - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs của Fortra là một công ty thu thập thông tin về mối đe dọa mạng cung cấp tính năng Bảo vệ rủi ro kỹ thuật số thông qua thông tin tình báo về mối đe dọa được quản lý và giảm thiểu hoàn toàn. PhishLabs cung cấp dịch vụ mạo danh thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ dữ liệu và bảo vệ khỏi mối đe dọa trên mạng xã hội trong một giải pháp hoàn chỉnh dành cho các thương hiệu và công ty hàng đầu thế giới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.phishlabs.com. Một phần quan trọng của Fortra (bộ mặt mới của HelpSystems) PhishLabs tự hào là một phần trong danh mục an ninh mạng toàn diện của Fortra. Fortra đơn giản hóa bối cảnh an ninh mạng phức tạp ngày nay bằng cách kết hợp các sản phẩm bổ sung với nhau để giải quyết vấn đề theo những cách sáng tạo. Những giải pháp tích hợp, có thể mở rộng này giải quyết những thách thức thay đổi nhanh chóng mà bạn gặp phải trong việc bảo vệ tổ chức của mình. Với sự trợ giúp của khả năng bảo vệ mạnh mẽ từ PhishLabs và các tổ chức khác, Fortra là đồng minh không ngừng nghỉ của bạn, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt hành trình an ninh mạng của mình.