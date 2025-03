Nền tảng DevOps - Ứng dụng phổ biến nhất - Uzbekistan

ActiveState

Tự động xây dựng thời gian chạy Python, Perl và Tcl cho Windows, Linux và Mac hoặc tải xuống một trong những bản phân phối ActivePython, ActivePerl hoặc ActiveTcl dựng sẵn phổ biến của chúng tôi. ActiveState đã và đang tạo ra các công cụ đổi mới dành cho nhà phát triển trong hơn 20 năm, bao gồm các bản phân phối ngôn ngữ nguồn mở phổ biến cho Perl, Python và Tcl, Komodo IDE từng đoạt giải thưởng của chúng tôi và gần đây nhất là phiên bản beta mạnh mẽ của chúng tôi, Nền tảng ActiveState. Xây dựng thời gian chạy cho Python, Perl và Tcl...trong vài phút! Với Nền tảng ActiveState, bạn có thể tự động xây dựng ngôn ngữ của mình với hàng trăm gói phổ biến, đã được kiểm duyệt của bên thứ ba, để bạn có thể nhận được mã hóa ngay lập tức. Cần thêm phụ thuộc? Tự động xây dựng chúng từ nguồn (bao gồm các thư viện C được liên kết), giải quyết xung đột và đóng gói chúng cho Windows, Mac hoặc Linux. Với Nền tảng ActiveState, các nhà phát triển có thể: Loại bỏ các vấn đề về “hoạt động trên máy của tôi” - xây dựng và triển khai một môi trường thời gian chạy nhất quán, có thể tái tạo trên tất cả các hệ thống phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Tránh “Địa ngục phụ thuộc” – các phần phụ thuộc được tự động giải quyết cho bạn, nếu có thể. Tự động đóng gói – yêu cầu kiến ​​thức chuyên môn về ngôn ngữ/hệ điều hành tối thiểu. Tự động thiết lập – cài đặt thời gian chạy của bạn vào môi trường ảo bằng một lệnh duy nhất sử dụng giao diện dòng lệnh (Công cụ trạng thái). Tự động hóa quy trình phát triển của bạn bằng Công cụ trạng thái (CLI cho Nền tảng ActiveState). Sử dụng nó để: Tự động thiết lập thời gian chạy cho mọi môi trường, đơn giản hóa cách tiếp cận tệp README. Chia sẻ bí mật (ví dụ: khóa API, thông tin đăng nhập của người dùng) một cách đơn giản nhưng an toàn. Tạo tập lệnh đa nền tảng. Nó hoạt động như thế nào? Hãy nghĩ về nó giống như một chức năng “Ngôn ngữ như một dịch vụ” dựa trên SaaS. Sử dụng Nền tảng của chúng tôi để xây dựng thời gian chạy tùy chỉnh cho dự án tiếp theo của bạn, chỉ bao gồm ngôn ngữ và gói mà dự án của bạn cần. Chọn một ngôn ngữ (Python, Perl hoặc Tcl). Chọn hệ điều hành của bạn (Linux hoặc Windows, cộng với Mac cho Python). Thêm các gói mà dự án của bạn yêu cầu. ActiveState thường xuyên lấy các gói từ kho lưu trữ nguồn mở tiêu chuẩn của mỗi ngôn ngữ (CPAN, PyPI, v.v.) để đảm bảo rằng các thành phần và ngôn ngữ nguồn mở của bạn được cập nhật, có thể được biên dịch từ nguồn và sau đó được xác minh để hoạt động cùng nhau trong một bản phân phối được đóng gói cho hầu hết các hệ điều hành chính. Các công cụ mà ActiveState sử dụng để tạo các bản phân phối ngôn ngữ nguồn mở của chúng tôi hiện được cung cấp miễn phí cho bất kỳ nhà phát triển nào dùng thử. Nếu bạn là nhà phát triển đang tạo các bản dựng Python, Perl và Tcl, ActiveState Platform có thể thực hiện nhiều công việc giúp bạn. Nó có thể tạo bản dựng của bạn chỉ bằng ngôn ngữ và gói bạn cần để chạy dự án của mình – từ nguồn! Nền tảng ActiveState mang lại cho các nhà phát triển quyền tự do đổi mới bằng các ngôn ngữ nguồn mở, đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp khả năng hiển thị và kiểm soát tập trung mà họ cần để giảm thiểu rủi ro. Các nhà phát triển thường dành quá nhiều thời gian cho công việc có giá trị thấp là quản lý các phần phụ thuộc và định cấu hình thời gian chạy Python hoặc ngôn ngữ khác trước khi họ có thể bắt tay vào viết mã. Nền tảng ActiveState xử lý hệ thống ống nước cơ bản bằng cách tự động giải quyết các phần phụ thuộc và biên dịch thời gian chạy tùy chỉnh sẵn sàng hoạt động, để các nhà phát triển có thể tập trung vào năng suất. Tương tự, các doanh nghiệp muốn áp dụng các ngôn ngữ nguồn mở để tăng tốc độ, đổi mới và tiết kiệm chi phí. Nhưng họ cũng phải giảm thiểu rủi ro về các lỗ hổng bảo mật, việc sử dụng IP của bên thứ 3 không được kiểm soát cũng như việc cấp phép và xuất xứ không rõ ràng. Nền tảng ActiveState được xây dựng từ các gói đã được xác minh trước và nổi tiếng, để các nhóm bảo mật và tuân thủ có thể đánh giá trước rủi ro và giảm chi phí khắc phục. Ngoài ra, họ có thể dễ dàng xem Danh sách Vật liệu hiển thị nội dung và lịch sử của từng thời gian chạy ngôn ngữ. Điểm nổi bật khác: Hỗ trợ ưu tiên: Các công ty hàng đầu trong dịch vụ tài chính, hàng không & quốc phòng, công nghệ và các ngành khác HSBC, Altair, Microsoft sử dụng Nền tảng ActiveState để tăng tốc độ phát triển ứng dụng và đảm bảo tuân thủ các chính sách cấp phép nguồn mở. Thời gian chạy dựng sẵn: Giải quyết các trường hợp sử dụng phổ biến với thời gian chạy được xây dựng có mục đích, chẳng hạn như Python cho máy học, di chuyển Python 2 đến 3 và phát triển web, bao gồm các gói phổ biến nhất. Beta miễn phí dành cho Nhà phát triển! Cần xây dựng môi trường thời gian chạy từ nguồn? Nền tảng ActiveState cung cấp cho bạn quyền truy cập vào môi trường xây dựng được định cấu hình sẵn