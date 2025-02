Phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate là một nền tảng thiết kế đồ họa nơi mọi người có thể tạo ra các thiết kế trông giống như họ mất hàng giờ, tính bằng phút. VistaCreate là thành viên của dòng sản phẩm Vista. Cùng với nhau, VistaCreate, 99Designs by Vista và VistaPrint đại diện cho mối quan hệ đối tác in ấn, kỹ thuật số và thiết kế đầy đủ dịch vụ, nâng cao sự hiện diện của các doanh nghiệp nhỏ trong không gian vật lý và kỹ thuật số, đồng thời trao quyền cho họ đạt được thành công. VistaCreate giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tạo ra nội dung xã hội và kỹ thuật số chuyên nghiệp và độc đáo. 99Designs by Vista cho phép chủ doanh nghiệp hợp tác với các nhà thiết kế chuyên nghiệp để tạo ra logo, trang web, bao bì hoặc tài sản thương hiệu hoàn hảo. VistaPrint cho phép các doanh nghiệp nhỏ in mọi thứ họ cần từ tài liệu quảng cáo, nhãn dán cho đến bao bì và bảng hiệu.