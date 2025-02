Phần mềm học sâu - Ứng dụng phổ biến nhất - Thụy Điển

Jasper

jasper.ai

Jasper: On-Brand AI For Business luôn tạo nội dung ở mọi nơi bạn thực hiện trực tuyến, bằng tiếng nói thương hiệu của bạn. Jasper là trợ lý AI sáng tạo của bạn, người có thể học và viết theo phong cách thương hiệu độc đáo của bạn. Cho dù bạn nói táo bạo, táo bạo, trang trọng hay chỉ nói trên internet (u do u). Ngoài ra, tiện ích mở rộng trình duyệt Jasper Everywhere giúp Jasper luôn ở bên cạnh bạn, từ CMS đến email, phương tiện truyền thông xã hội đến nền tảng công ty của riêng bạn với API Jasper. Quan trọng nhất, Jasper giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và riêng tư với các tính năng bảo mật tích hợp luôn cập nhật khi các giao thức bảo mật phát triển. Tạo nội dung nhanh hơn gấp 5 lần với trí tuệ nhân tạo. Jasper là công cụ copywriting AI chất lượng cao nhất với hơn 3.000 đánh giá 5 sao. Tốt nhất để viết bài đăng trên blog, nội dung truyền thông xã hội và bản sao tiếp thị.