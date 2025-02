2RedBeans

2redbeans.com

2RedBeans là trang web hẹn hò Trung Quốc hoạt động tích cực nhất ở Mỹ và Canada. Đây là động cơ mạnh mẽ đằng sau việc hẹn hò của SINA và là trang web hẹn hò dành riêng cho chương trình truyền hình "If You Are the One" năm 2012 ở Mỹ.