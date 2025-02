Phần mềm che dấu dữ liệu - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Nymiz

Thay thế thông tin nhạy cảm bằng dữ liệu tổng hợp, mã thông báo hoặc dấu hoa thị bằng Nymiz. Điều này giúp loại bỏ khả năng xâm phạm quyền riêng tư của dữ liệu trong khi vẫn duy trì khả năng sử dụng và bối cảnh của dữ liệu, khiến dữ liệu phù hợp cho các ứng dụng chia sẻ dữ liệu và học máy. Nền tảng này cung cấp nhiều quy trình công việc khác nhau, cả có thể đảo ngược và không thể đảo ngược, bao gồm cả ẩn danh và bút danh. Nó cũng cung cấp các phương pháp thay thế như mã hóa và thay thế dữ liệu tổng hợp để ẩn danh hoặc biên tập lại dữ liệu, phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể và mục tiêu cuối cùng của tổ chức bạn. Ẩn danh dữ liệu dựa trên AI để quản lý kiến ​​thức: -> Nymiz phát hiện dữ liệu nhạy cảm trong các tệp phi cấu trúc (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) cũng như trong dữ liệu có cấu trúc (cơ sở dữ liệu) và ẩn danh hoặc đặt bút danh cho dữ liệu đó theo cách có thể đảo ngược hoặc không thể đảo ngược. -> Bằng cách nhận dạng dữ liệu theo ngữ cảnh cụ thể như tên, số điện thoại và số an sinh xã hội, Nymiz đạt được kết quả vượt trội so với các công cụ thiếu khả năng trí tuệ nhân tạo. -> Nó cung cấp một lớp bảo mật bổ sung ở cấp độ dữ liệu. Thông tin ẩn danh hoặc bút danh không có giá trị thực tế nếu nó bị đánh cắp do vi phạm an ninh hoặc bị lộ do lỗi của con người. -> Nymiz có thể đọc dữ liệu bằng 102 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. -> Nymiz cho phép tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cho nhiều khuôn khổ khác nhau: GDPR, CCPA, LOGPD, v.v. Nhóm của nó chuyên thiết kế các giải pháp ẩn danh dữ liệu riêng biệt để đáp ứng các yêu cầu riêng của tổ chức bạn. -> Giải pháp dựa trên đám mây (SaaS) -> Tích hợp API -> Giải pháp tại chỗ -> Dịch vụ tư vấn và quản lý CNTT