Phần mềm bảo mật lấy dữ liệu làm trung tâm - Ứng dụng phổ biến nhất - Hungary

Kết hợp sự dễ dàng của ổ đĩa cục bộ với sức mạnh của đám mây, LucidLink cho phép nhóm của bạn cộng tác và chỉnh sửa tệp ngay lập tức, an toàn và từ mọi nơi với một không gian tệp được chia sẻ duy nhất. * Cộng tác ở mọi nơi, ngay lập tức: Làm việc cùng nhau từ mọi nơi. Truy cập nội dung và thay đổi dự án ngay khi chúng được lưu trong không gian tệp dùng chung của bạn. Làm tốt nhất công việc của bạn mọi lúc mọi nơi, khai thác nhân tài toàn cầu và xây dựng quy trình làm việc cộng tác 24/7. * Truy cập tức thì vào các tệp được chia sẻ: Làm việc trên các dự án trong thời gian thực mà không cần chờ tải xuống hoặc đồng bộ hóa. Tập tin lớn? Không có gì. Phương tiện của bạn có sẵn ngay lập tức nên bạn có thể tiếp tục ngay từ nơi đồng đội của mình đã dừng lại. * Bảo mật chưa từng có: Với mã hóa không kiến ​​thức, quản lý truy cập tập trung và tích hợp SSO, các tệp của bạn vẫn hoàn toàn an toàn –– chỉ hiển thị với những người bạn cho phép truy cập chúng. * Quy trình làm việc sáng tạo liền mạch: LucidLink hoạt động với các ứng dụng sáng tạo mà bạn đã sử dụng nên không có gì mới để tìm hiểu. Từ Premiere Pro và Media Composer đến DaVinci Resolve và After Effects, bạn có thể dễ dàng cộng tác bằng các công cụ yêu thích của mình.