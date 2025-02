Phần mềm phân tích hành trình khách hàng - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Insider

useinsider.com

Người dùng nội bộ—một nền tảng duy nhất để xây dựng trải nghiệm cá nhân hóa, đa kênh—cho phép các nhà tiếp thị doanh nghiệp kết nối dữ liệu khách hàng qua các kênh và hệ thống, dự đoán hành vi trong tương lai của họ bằng công cụ có mục đích AI và xây dựng trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa. Các nhà tiếp thị sử dụng nền tảng của Insider để mang lại trải nghiệm nhất quán và hấp dẫn trên Web, Ứng dụng, Đẩy web, Email, SMS, WhatsApp Commerce, v.v. Vừa mới được mở khóa trạng thái kỳ lân, Insider cũng được NASDAQ chúc mừng vì đã trở thành một trong những kỳ lân B2B SaaS duy nhất do phụ nữ sáng lập và do phụ nữ lãnh đạo trên thế giới. CrunchBase gần đây đã xếp hạng người đồng sáng lập và CEO của Insider là Hande Cilingir là một trong những nữ CEO hàng đầu bên ngoài Hoa Kỳ. Một phần ba trong số các công ty trong Fortune 500 và các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ, ô tô và du lịch chọn Insider để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa do AI dẫn đầu, vượt quá mong đợi của khách hàng. Insider được hơn 1.200 doanh nghiệp toàn cầu tin tưởng, bao gồm Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon và CNN.