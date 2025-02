Phần mềm CRM - Ứng dụng phổ biến nhất - Thụy Điển

CloudOffix

CloudOffix là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về nền tảng trải nghiệm tổng thể mã thấp thống nhất được thiết kế để cách mạng hóa cách các doanh nghiệp tự động hóa và hợp lý hóa các tương tác của khách hàng và nhân viên. Nền tảng của CloudOffix, bắt nguồn từ quyền tự do tùy chỉnh và sức mạnh của tự động hóa, cho phép các tổ chức số hóa quy trình công việc, nâng cao trải nghiệm và nâng cao hiệu quả giữa các nhóm thương mại và vận hành. Cốt lõi của CloudOffix là Trình tạo ứng dụng mã ngắn của chúng tôi, cùng với các ứng dụng Trải nghiệm khách hàng (CX) và Trải nghiệm nhân viên (EX) toàn diện. Những công cụ này giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh một cách dễ dàng, tận dụng vô số mẫu và trình kết nối sẵn sàng sử dụng. Điều này tăng cường sự hợp tác và tự động hóa, cho phép các doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và mở rộng quy mô hoạt động một cách hiệu quả. Cam kết của CloudOffix về sự chăm sóc chân thành xác định cách tiếp cận của chúng tôi, ưu tiên các mối quan hệ chân thành hơn các giao dịch kinh doanh. CloudOffix tương tác với khách hàng và đối tác một cách minh bạch, lắng nghe và điều chỉnh để mang lại giá trị phù hợp, tôn trọng tính độc đáo của mỗi tổ chức. CloudOffix không chỉ là nhà cung cấp công nghệ mà còn là đối tác trong đổi mới. Với nền tảng tất cả trong một của CloudOffix, các công ty trên toàn thế giới có thể quản lý Bán hàng, Tiếp thị, Nhân sự, CRM, Quản lý Dự án, Thương mại Điện tử, Cộng tác, Lập hoá đơn và Bộ phận trợ giúp từ một giải pháp tích hợp duy nhất. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết của nhiều hệ thống khác nhau, giảm đáng kể chi phí và nâng cao năng suất. Được tin cậy trên toàn cầu, CloudOffix nỗ lực hết mình vì sự thành công của khách hàng, được minh chứng bằng các mối quan hệ bền vững, bền chặt mà chúng tôi đã tạo dựng. Mạng lưới đối tác mạnh mẽ và sự hiện diện toàn cầu của CloudOffix cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp bản địa hóa có sức hấp dẫn toàn cầu, đảm bảo rằng mỗi khách hàng đều nhận được sự hỗ trợ tận tâm và các tài nguyên cần thiết để phát triển vượt trội. Với CloudOffix, các doanh nghiệp có được sự linh hoạt, công cụ và sự tự do để đạt được nhiều hơn với ít chi phí hơn, nâng cao khả năng quản lý trải nghiệm tổng thể và đảm bảo hoạt động xuất sắc.