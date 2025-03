In Mind Cloud

inmindcloud.com

Sản xuất rất phức tạp. Bán nó là không nên. In Mind Cloud là nền tảng bán hàng kỹ thuật số có thể mở rộng dành cho các nhà sản xuất. Phần mềm bán hàng toàn diện của chúng tôi điều chỉnh hoàn hảo mục tiêu của khách hàng với khả năng sản xuất của bạn và hợp nhất tất cả quy trình bán hàng của bạn trên một nền tảng. Nền tảng bán hàng kỹ thuật số In Mind Cloud sử dụng hiệu suất tiên tiến của CRM, CPQ và Commerce để khai thác sức mạnh của kiến ​​thức sâu rộng về sản phẩm và phân tích thông minh của bạn nhằm cải thiện doanh số bán hàng. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) là nhà cung cấp độc lập nền tảng bán hàng sản xuất với sứ mệnh trao quyền cho các nhà sản xuất. Chúng tôi đang hoạt động trên toàn cầu thông qua các văn phòng tại Singapore, Đức, Hoa Kỳ và mạng lưới đối tác có giá trị cao.