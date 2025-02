Hệ thống quản lý học tập doanh nghiệp - Ứng dụng phổ biến nhất - Thổ Nhĩ Kỳ

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds là một LMS nhẹ cho phép các doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm eLearning đặc biệt cho khách hàng, nhân viên và đối tác. Từ các Saa kỳ lân như Brevo và Lokalise, đến các tổ chức quốc tế như UNICEF và Liên Hợp Quốc và từ các nhà sản xuất toàn cầu như Yamaha và LG đến các tổ chức đa dạng như Quỹ Obama và Quỹ Cardano, hơn 9.000 công ty đã đặt tên cho LMS của họ là LMS của họ với Người dùng 2m+ cuối và các khóa học 300K+ được tạo ra; Đây là lý do tại sao. Đặt người dùng vào trung tâm của học viện của bạn Phân khúc người dùng của bạn và xây dựng các đường dẫn học tập cá nhân theo nhu cầu của họ. Chỉ cung cấp cho người học quyền truy cập vào nội dung có liên quan, giữ cho đường dẫn của họ không có tiếng ồn và dữ liệu của bạn an toàn. Tham gia vào người học với nhiều hoạt động học tập - video, sách điện tử, âm thanh, scorms, câu đố, bài kiểm tra, chứng nhận, và nhiều hơn nữa! Tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất - LearnWorlds hỗ trợ hơn 4.000 tích hợp để đơn giản hóa các quy trình hàng ngày của bạn. - Tiếp tục sử dụng ngăn xếp công nghệ hiện tại của bạn và kết nối với RearnWorlds thông qua API hoặc Webhooks. - Một nhóm hỗ trợ khách hàng từng đoạt giải thưởng và người quản lý thành công khách hàng chuyên dụng được thiết lập để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Giữ cho học viện của bạn an toàn và tuân thủ - Duy trì tuân thủ GDPR và đáp ứng các yêu cầu SSO để bảo vệ dữ liệu tối đa. - Nghỉ ngơi dễ dàng với một học viện chạy trơn tru trên 8 bản sao lưu hàng ngày và thời gian hoạt động của máy chủ 99,95%. - Tạo vai trò người dùng tùy chỉnh và phù hợp với quyền truy cập và quyền với trách nhiệm. Một học viện đẹp mà bạn là của bạn - LearnWorlds cung cấp chức năng nhãn trắng đầy đủ để xây dựng thương hiệu học viện của bạn. Sử dụng Trình tạo trang web hàng đầu trong ngành của chúng tôi để dễ dàng tạo và tùy chỉnh sự hiện diện trực tuyến của bạn với mã hóa bằng không. Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực - Phân tích Metrics & Hiệu suất KPI bằng cách sử dụng một trung tâm báo cáo tích hợp mạnh mẽ để theo dõi sự tham gia của nội dung. Thực hiện các hành động dựa trên tiến độ người học. Tự động chia sẻ báo cáo tùy chỉnh với các bên liên quan. Kiếm tiền chuyên môn của bạn - Bán các khóa học trực tuyến, gói và thành viên, kiếm tiền và chấp nhận thanh toán một cách an toàn thông qua các cổng thanh toán toàn cầu và địa phương. Nếu bạn vẫn có thắc mắc, đội ngũ bán hàng của chúng tôi ở đây để giúp bạn đưa ra quyết định có giáo dục về LMS bạn thực sự cần.