Hệ thống quản lý học tập doanh nghiệp - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

CLASSUM

classum.com

Thông qua nền tảng dựa trên đám mây nơi các thành viên khóa học có thể kết nối qua bài đăng, phiên trực tiếp, cuộc trò chuyện và tương tác độc đáo, CLASSUM cung cấp khả năng liên lạc liền mạch để nâng cao tất cả môi trường học tập, trực tuyến hoặc trực tiếp. --- CLASSUM được thành lập vào năm 2018 bởi Chaerin Lee và Youjin Choi, hai nữ sinh viên tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), nhằm giải quyết những thách thức mà họ gặp phải khi còn là người học. Chỉ sau 3 năm, CLASSUM hiện được hơn 3.700 tổ chức ở 23 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng và tiếp tục phá vỡ các rào cản giao tiếp cũng như xây dựng môi trường học tập thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác. Người dùng bao gồm các tổ chức như KAIST, Đại học Yonsei và Đại học Nữ giới Ewha, cũng như các tập đoàn toàn cầu bao gồm LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision và Prudential. Mục tiêu của chúng tôi là mang người học và nhà giáo dục đến với nhau trong một không gian nơi họ có thể giao tiếp một cách tự do và thoải mái. Chúng tôi muốn tạo và mở rộng không gian nơi sự tương tác và cộng tác lành mạnh có thể diễn ra một cách tự nhiên trong và ngoài lớp học. Người học có thể tự do tương tác trên CLASSUM, tham gia hỏi đáp và thảo luận thông qua văn bản và các phương tiện khác phù hợp với nhu cầu giao tiếp của họ trong thời đại kỹ thuật số này. Các nhà giáo dục sử dụng CLASSUM để giao tiếp với học sinh của mình đã nhận thấy mức độ tương tác của học sinh tăng lên và công việc quản trị giảm bớt. Vào tháng 4 năm 2021, CLASSUM đã huy động được Series A trị giá 6 triệu đô la do Pearl Abyss Capital và Storm Ventures dẫn đầu cùng với các nhà đầu tư hiện tại là Big Basin Capital và Smilegate Investment. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của chúng tôi, Chaerin Lee, gần đây đã được công nhận là thành viên của Forbes 30 Under 30 Asia Class năm 2021 nhờ cách tiếp cận đổi mới của CLASSUM đối với các thách thức giao tiếp trong giáo dục. CLASSUM cũng được chọn là một trong GSV Cup vào năm 2020, giải đấu nêu bật các công ty khởi nghiệp công nghệ EdTech và tài năng truyền cảm hứng trên khắp sáu châu lục.