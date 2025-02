Công cụ tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Turks và Caicos

AdPage

Nhận theo dõi chính xác. Mang lại kết quả tốt hơn. AdPage đang cách mạng hóa không gian thương mại điện tử bằng giải pháp Gắn thẻ phía máy chủ tiên tiến, được thiết kế dành riêng cho Đại lý thương mại điện tử phục vụ nhiều cửa hàng trực tuyến, bao gồm cả các cửa hàng trên Lightspeed, Shopify, Magento và WooC Commerce. Cách tiếp cận đổi mới của chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của bạn đạt được các thiết lập theo dõi mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất hiện có, đặt ra tiêu chuẩn mới về độ chính xác và hiệu suất trong phân tích thương mại điện tử. Với sự nhấn mạnh vào công nghệ phía máy chủ, AdPage bỏ qua các giới hạn phổ biến phía máy khách, cung cấp phương pháp theo dõi an toàn hơn, nhanh hơn và chống lại trình chặn quảng cáo. Điều này có nghĩa là các đại lý có thể cung cấp cho khách hàng của họ mức độ toàn vẹn và chính xác dữ liệu chưa từng có trong ngành. AdPage tích hợp hoàn hảo với các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu, tạo điều kiện cho luồng dữ liệu hoàn hảo trực tiếp từ máy chủ đến bảng điều khiển phân tích của bạn. Giải pháp của chúng tôi được thiết kế để đơn giản hóa sự phức tạp của việc thiết lập theo dõi, giúp các đại lý triển khai và quản lý trên nhiều tài khoản khách hàng dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài việc theo dõi đơn thuần, AdPage còn nâng cao đề xuất giá trị của bạn bằng cách cung cấp: Các mô hình phân bổ nâng cao vượt ra ngoài bề mặt để tiết lộ các nguồn chuyển đổi thực sự. Khả năng báo cáo tự động giám sát thiết lập theo dõi của bạn bằng cách so sánh với các chuyển đổi thực tế trong cửa hàng. Khả năng mở rộng không giới hạn để phát triển cùng đại lý của bạn, hỗ trợ số lượng tài khoản khách hàng và cấp độ truy cập của người dùng không giới hạn. Hỗ trợ chuyên dụng để đảm bảo triển khai suôn sẻ và thành công liên tục cho nỗ lực theo dõi của khách hàng của bạn. Với AdPage, các đại lý có thể trao quyền cho khách hàng của mình để: Điều hướng sự phức tạp của việc theo dõi thương mại điện tử một cách dễ dàng và chính xác. Khai thác toàn bộ tiềm năng dữ liệu của họ với độ chính xác phía máy chủ. Đưa ra quyết định sáng suốt được hỗ trợ bởi các số liệu toàn diện và đáng tin cậy. Nâng cao thiết lập theo dõi của họ để vượt qua các tiêu chuẩn ngành và vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. Chọn AdPage cho khách hàng thương mại điện tử của bạn và đi đầu trong công nghệ theo dõi, mang lại sự rõ ràng và kiểm soát chưa từng có đối với các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số của họ.