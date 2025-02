IngestAI

IngestAI là một nền tảng giúp mọi doanh nghiệp dễ dàng tận dụng các mô hình AI mạnh mẽ như GPT, Cohere, BARD, v.v. Nó cho phép bạn nhanh chóng xây dựng các công cụ và giải pháp hỗ trợ AI phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Một số điều quan trọng cần biết về IngestAI: * Được thành lập để giúp AI dễ tiếp cận hơn sau khi nhận thấy nhu cầu ở Ukraine khi quyền truy cập OpenAI bị hạn chế * Hơn 37.000 người dùng đã xây dựng gần 30.000 ứng dụng AI tùy chỉnh cho nhiều mục đích khác nhau * Tập trung vào tốc độ, quy mô và tiết kiệm chi phí so với phát triển AI nội bộ * Hệ sinh thái đa dạng tích hợp các nền tảng và dịch vụ công nghệ hàng đầu cho trải nghiệm tốt nhất IngestAI hoạt động bằng cách cung cấp các thành phần thiết yếu cần thiết để tạo ra các giải pháp AI: * Mô hình AI - Truy cập các mô hình hàng đầu như GPT, Cohere, BARD, v.v. * Cơ sở dữ liệu Vector - Lưu trữ và sắp xếp dữ liệu để huấn luyện mô hình * Công cụ giao diện người dùng - Xây dựng giao diện tùy chỉnh cho các công cụ AI của bạn * API - Tích hợp và kết nối các giải pháp AI của bạn với các ứng dụng khác * Ứng dụng dựng sẵn - Bắt đầu với các mẫu có thể tùy chỉnh cho các nhu cầu thông thường Bạn có thể trộn và kết hợp các thành phần này để nhanh chóng xây dựng các ứng dụng AI phù hợp với doanh nghiệp của mình. Không cần kỹ năng kỹ thuật nâng cao! IngestAI cung cấp nhiều tính năng và lợi ích, bao gồm: * Nhanh chóng xây dựng các chatbot AI, công cụ tự động hóa quy trình làm việc, v.v. * Giữ dữ liệu riêng tư và an toàn trên môi trường của riêng bạn. * Thời gian tiếp thị nhanh hơn gấp 3 lần so với phát triển AI nội bộ. * Tiết kiệm tới 70% chi phí so với tại nhà. * Mở rộng khả năng AI giữa các phòng ban và các trường hợp sử dụng. * Các mẫu ứng dụng có thể tùy chỉnh được tạo sẵn cho các nhu cầu thông thường. * Dễ dàng sử dụng ngay cả đối với người dùng không rành về kỹ thuật. * Tích hợp với các nền tảng và dịch vụ khác