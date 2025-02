Phần mềm quản lý nhà thầu - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Turks và Caicos

TalentDesk

talentdesk.io

Phần mềm để quản lý và thanh toán cho các nhà thầu và dịch giả tự do của bạn. Dù họ ở đâu. TalentDesk.io là Hệ thống quản lý người làm nghề tự do (FMS) toàn diện được xây dựng bởi đội ngũ đằng sau thị trường hàng đầu PeopleHour.com. Tận dụng hơn 15 năm kinh nghiệm trong nền kinh tế làm việc tự do, chúng tôi là mục đích nền tảng duy nhất được xây dựng cho các công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngoài. Tiếp nhận những nhân tài tự do giỏi nhất một cách tuân thủ, phân bổ công việc ngay lập tức với một thư mục được xây dựng tùy chỉnh và tự động hóa các khoản thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ cho các nhà thầu ở bất cứ đâu. Được các công ty E-learning, Sản xuất / Truyền thông, Tư vấn và Công nghệ tăng trưởng cao trên toàn thế giới tin cậy.