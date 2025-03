Phần mềm quản lý hợp đồng - Ứng dụng phổ biến nhất

Acquirell

acquirell.com

Acquirell là bộ giải pháp công nghệ mua sắm phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phép tăng giá trị thực thông qua tự động hóa quy trình mua sắm trong một hệ thống. Sản phẩm giải quyết các vấn đề sau mà SMB gặp phải trong quá trình mua sắm: *Không có khả năng quản lý quy trình mua sắm bằng các công cụ truyền thống như Excel và tờ giấy. *Không có khả năng quản lý các yêu cầu mua hàng của công ty do quy trình phê duyệt phức tạp. *Lãng phí thời gian đáng kể do thực hiện thủ công tất cả các quy trình mua sắm bao gồm cả các sự kiện tìm nguồn cung ứng. *Giao tiếp sai lệch trong công ty và với các nhà cung cấp do việc sử dụng các kênh liên lạc khác nhau không thuận tiện. Acquirell sở hữu các mô-đun sau cho phép giải quyết các vấn đề nêu trên: KẾ HOẠCH YÊU CẦU Thu thập và quản lý các yêu cầu mua hàng từ tất cả các phòng ban và nhân viên để loại bỏ các thuật toán phê duyệt nhu cầu phức tạp và mua các mặt hàng thừa. MUA HÀNG ĐIỆN TỬ Tự động tạo và phê duyệt PO bởi người kiểm soát với hệ thống mua sắm được tích hợp đầy đủ để giảm việc làm lại và sai sót. QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI HỢP ĐỒNG Đảm bảo tuân thủ thông qua tự động hóa tất cả các giai đoạn làm việc với hợp đồng để giảm mức tiêu thụ thời gian và giảm thiểu sai sót nhờ loại bỏ quy trình làm việc thủ công. NGUỒN NGUỒN ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ Tìm kiếm các mặt hàng chiến lược quan trọng ở mức giá tốt nhất thông qua việc tiến hành các sự kiện cung ứng điện tử tức thời: đấu giá chuyển tiếp, đấu giá ngược, đấu giá kiểu Hà Lan và các sự kiện RFx. QUẢN LÝ CƠ SỞ NHÀ CUNG CẤP Ghi lại tất cả các thông tin liên lạc và mối quan hệ của nhà cung cấp trong một cơ sở dữ liệu và phát triển các mối quan hệ chiến lược thực sự với các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn. PHÂN TÍCH CHI TIÊU Tự động thu thập dữ liệu để tính toán chi phí mua sắm. Theo dõi và kiểm soát chi phí để điều chỉnh chiến lược mua sắm.