Phần mềm quản lý hợp đồng - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

Nền tảng tự động hóa hợp đồng hỗ trợ AI cho phép các nhóm pháp lý và kinh doanh tạo, thực hiện và quản lý hợp đồng nhanh hơn bao giờ hết. Nền tảng đầu cuối hỗ trợ toàn bộ vòng đời hợp đồng từ khi bắt đầu đến khi gia hạn, tất cả đều trong một môi trường an toàn, dựa trên trình duyệt. Juro hợp tác với các doanh nghiệp có quy mô nhanh chóng như Trustpilot, Soundcloud và WeWork để hợp lý hóa quy trình làm việc theo hợp đồng và hiểu rõ hơn về dữ liệu hợp đồng. Juro được hỗ trợ bởi Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp và những người sáng lập Wise, Gumtree và Indeed.