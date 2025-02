Nền tảng trải nghiệm nội dung - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

OneIQ

OneIQ là nền tảng Fullstack Intelligence® SaaS dành cho các hoạt động CNTT lai hợp nhất. Tăng hiệu suất ứng dụng, cắt giảm chi phí vận hành và hiện đại hóa CNTT bằng cách kết hợp những hiểu biết sâu sắc do AI cung cấp và trí tuệ tập thể, với bản thiết kế trực tiếp về khối lượng công việc ứng dụng, cơ sở hạ tầng và kết nối mạng. Với OneIQ, các nhóm vận hành, cố vấn đáng tin cậy và nhà cung cấp có thể làm việc liền mạch với nhau, đồng thời xây dựng chuyên môn chung, tính minh bạch và niềm tin. Bằng cách sử dụng giao diện an toàn, đã được cấp bằng sáng chế, mọi người đều có thể hưởng lợi từ những hiểu biết sâu sắc, có tính tư duy tương lai - truyền cảm hứng cho sự đổi mới ở mọi tầng lớp để định hình tương lai cho tổ chức của bạn. OneIQ được chứng nhận ISO/IEC 27001 và sử dụng công nghệ Cộng tác dữ liệu an toàn đã được cấp bằng sáng chế (US-11797701-B1).